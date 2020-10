29 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der Neuinfektionen steigt und steigt: Seit Donnerstag, 8. Oktober, sind dem Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf 29 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Symbolfoto: dpa

Marburg-Biedenkopf (red). Seit Donnerstag, 8. Oktober, sind dem Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf 29 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Aktuell betreut das Gesundheitsamt 140 aktive Fälle. Die Gesamtzahl der seit März nachgewiesenen Corona-Infektionen liegt inzwischen bei 600.

In dieser Gesamtzahl sind die derzeit aktiven Fälle, die bereits wieder Genesenen (456) sowie die Todesfälle (4) enthalten. Von den aktiven Fällen werden aktuell sieben Personen stationär behandelt, eine davon auf einer Intensivstation. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis liegt aktuell bei 43,8. Damit gilt weiterhin die dritte von insgesamt fünf Stufen des Eskalationskonzepts des Landes im Kreis.

Zudem appelliert der Kreis erneut an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein der Bürger, private Feiern möglichst zu verschieben. Falls doch gefeiert wird, gilt die Beschränkung, dass an privaten Feiern in öffentlichen beziehungsweise angemieteten Räumen maximal 25 Personen teilnehmen dürfen. Für Feiern in Privaträumen gilt die ausdrückliche Empfehlung des Kreises, die Teilnehmendenzahl auf maximal zehn Personen zu beschränken.

In Bezug auf Feierlichkeiten in Privaträumen kann der Kreis nur eine dringende Empfehlung aussprechen, da hier der grundgesetzlich zugesicherte Schutz der Privaträume gilt. Hier haben staatliche Institutionen nur bei einer unmittelbar drohenden Gefahr eine Zugriffsmöglichkeit (Artikel 13 Grundgesetz).

Außerdem hat der Kreis in seinen eigenen Gebäuden für Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung die Verpflichtung angeordnet, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

"Weil in den vergangenen Wochen insbesondere auch Feiern im privaten Bereich und Freizeitaktivitäten maßgeblich zu steigenden Corona-Infektionen im Landkreis und auch landesweit beigetragen haben, müssen wir angemessen reagieren, um das Infektionsgeschehen einzudämmen", betont der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU). Das Ehejubiläum, der runde Geburtstag, Hochzeiten, Einweihungsfeiern von Wohnungen oder WG-Partys seien im Moment sehr kritisch zu bewerten, so Zachow.

Religiöse Zusammenkünfte wie Gottesdienste, Trauerfeiern und Bestattungen sind weiterhin zulässig, wenn die einschlägigen Hygieneregeln beachtet werden. Auch Zusammenkünfte von Personen, die aus geschäftlichen, beruflichen, dienstlichen, schulischen oder betreuungsrelevanten Gründen unmittelbar zusammenarbeiten müssen, sind zulässig. Es gelten die entsprechenden Verordnungen der Landesregierung. "Unsere Allgemeinverfügung gilt nur für private Feierlichkeiten. Die Jahreshauptversammlung eines Vereins beispielsweise ist unter Beachtung der Hygieneregeln möglich. Allerdings sollten die Teilnehmenden vom gemütlichen Zusammensitzen im Anschluss absehen, weil dies wiederum den Charakter einer privaten Feier hat", erläutert Zachow.

Die neue Allgemeinverfügung des Kreises tritt ab Samstag, 10. Oktober, in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 21. Oktober 2020. Die vollständige Allgemeinverfügung ist auf der Homepage des Kreises unter www.marburg-biedenkopf.de einsehbar.

"Wenn die Zahlen weiter rasant steigen, ist auch eine Verschärfung der Maßnahmen möglich. Ziel muss es immer sein, angemessen und mit Bedacht zu reagieren, aber gleichzeitig auch sinnvolle und wirksame Maßnahmen zu treffen", mahnt Zachow.