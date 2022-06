"3 Tage Marburg" ist zurück

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause können sich die Marburger und Gäste endlich wieder auf das Stadtfest "3 Tage Marburg" freuen, das in der Altstadt, im Schlosspark und am Lahnufer stattfindet. Foto: Georg Kronenberg/Stadt Marburg

MARBURG - Rock, Pop, Jazz, Klassik, Weltmusik, Sport und jede Menge Spaß: Das Stadtfest "3 Tage Marburg" ist nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zurück - und bietet 2022 ein Programm der Superlative. Fast 1000 Musiker, Akrobaten, Tänzer und Sportler geben vom 8. bis zum 10. Juli auf sechs Bühnen ihr Bestes.

Rund 60 Bands, Gruppen und Solokünstler spielen bei dem Fest im Schlosspark, in den Fachwerkgassen der Altstadt und am Lahnufer. Dazu gibt es das größte Drachenbootrennen der Region und weitere sportliche Highlights.

Auf fünf Märkten bieten Kunsthandwerker, Trödel- und Krammarkthändler sowie Gastronomen ihre Waren und kulinarische Leckerbissen feil. Am Sonntag folgt im Schlosspark das Kinderprogramm mit Artistik und Clownerien für Kinder und Erwachsene.

Höhenfeuerwerk fällt in diesem Jahr aus

Das traditionelle Höhenfeuerwerk bei "3 Tage Marburg" fällt dieses Jahr aus: aus Rücksicht auf die vielen durch Kriegserlebnisse traumatisierten Geflüchteten, die in den vergangenen Monaten nach Marburg gekommen sind.

Die Einnahmen des Klassik-Benefiz-Konzerts am Freitagabend ab 19.30 Uhr auf der Freilichtbühne kommen dieses Jahr dem deutsch-ukrainischen Verein "Marburg Oboz plus" für humanitäre Hilfe in der Ukraine zugute. Im Rahmen des Benefizkonzerts tritt auch das aus Profimusikern bestehende "Ensemble Ukraine an der Lahn" auf. Die Mitglieder des Ensembles sind überwiegend Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine oder - wie Ensemble-Gründerin Svitlana Urintsova selbst - bereits vor einigen Jahren aus der Ukraine nach Deutschland übergesiedelt. Headliner am Samstagabend ab 22 Uhr auf der Freilichtbühne im Schlosspark ist die Gruppe "Sonido Aguajal". Mit ihrer Mischung aus lateinamerikanischen Rhythmen hat sich die junge Marburger Band in der Region eine große Fangruppe erspielt.

Auf der Marktplatzbühne servieren "Soliloquy" am Samstagabend ab 22 Uhr melodiösen Alternative-Rock. Im Steinweg gibt es dieses Jahr am Stadtfest-Sonntag erstmalig ein vielfältiges Straßenmusik-Programm, bei dem sich heimische Singer-Songwriter vorstellen.

Der Drachenbootcup auf der Lahn ist die sportliche Attraktion des Festes. Nicht allein Schnelligkeit zählt, der besten Verkleidung winkt ein Kostümpokal. Beim Parteienrennen paddeln am Samstag ab 10 Uhr Lokalpolitiker von SPD, CDU, Grünen und FDP um die Wette.

Höhepunkt ist das Abschlusskonzert am Sonntag, 10. Juli, ab 19 Uhr in der Lutherischen Pfarrkirche. Zum 800. Geburtstag der Stadt Marburg wird die Philipps-Philharmonie Marburg unter der Leitung von Ulrich Metzger die fünfsätzige "World Sinfonie" des Marburger Komponisten, Pianisten und Chorleiters Jean Kleeb uraufführen.

Das Stadtfest wird am Freitag, 8. Juli, um 18 Uhr auf dem Marburger Marktplatz mit Fassbieranstich und Freigetränkeausschank von Oberbürgermeister Thomas Spies gemeinsam mit dem Veranstalter Marbuch-Verlag eröffnet. Alle Bühnenveranstaltungen bis auf das Klassik-Benefizkonzert am Freitag auf der Freilichtbühne und das Abschlusskonzert in der Lutherischen Pfarrkirche am Sonntag sind kostenlos.

