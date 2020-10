30 neue Corona-Infektionen in 24 Stunden

Sprunghafter Anstieg bei den Corona-Zahlen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Symbolfoto: dpa

Marburg-Biedenkopf (red). Innerhalb von 24 Stunden hat das Gesundheitsamt im Landkreis Marburg-Biedenkopf neue 30 Corona-Infektionen registriert. Das bleibt nicht ohne Folgen für die Bürger im Kreis: Eine neue Verfügung verordnet Einschränkungen für Feiern sowie für Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe.

Ausschlaggebend für die neuen Beschränkungen ist die sogenannte "Inzidenz". Sie ergibt sich aus der Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Wegen der 30 neuen Fälle steigt sie im Landkreis auf 39,3. Für den Landkreis gilt daher nun die dritte von fünf Stufen des Eskalationskonzepts der Landesregierung, das den Coronavirus eindämmen soll.

Die neue Allgemeinverfügung, die der Kreis nach einer Sitzung des Corona-Koordinierungsstabes erlässt und zum Wochenende in Kraft tritt, beschränkt die Zahl der Teilnehmer bei privaten Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen auf maximal 25 Personen. Für Feste in Privaträumen gilt die dringende Empfehlung, dass höchstens zehn Personen gemeinsam feiern sollen.

Darüber hinaus gilt in Gaststätten und Übernachtungsbetrieben die Verpflichtung, beim Betreten der Räume, in Gängen oder Fluren oder beispielsweise auf dem Weg zu einer Toilette, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Dies gilt auch für Mensen, Kantinen, Cafés, Eiscafés, Kneipen oder Eisdielen. Hiervon ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren sowie Personen, die wegen einer körperlichen Beeinträchtigung oder Behinderung keinen Mund-Nase-Schutz tragen können.

Der neuerliche Anstieg der Infektionszahlen ist laut Mitteilung des Kreises auf mehrere Gründe zurückzuführen: Fünf der Fälle stehen in Zusammenhang mit dem Ausbruch nach einer privaten Familienfeier bei einer Marburger Firma - gemeint ist die Firma Seidel. "Sieben Fälle sind in einer Wohngemeinschaft aufgetreten und sechs Neuinfektionen betreffen eine Familie", schreibt Kreis-Pressesprecher Stephan Schienbein weiter..Die übrigen Fälle verteilen sich über den Kreis. Eine besondere Häufung an einem Ort im Sinne eines "Hotspots" sei nicht zu erkennen.

Aktuell betreut das Gesundheitsamt damit 111 aktive Fälle. Die Gesamtzahl der seit März nachgewiesenen Corona-Infektionen liegt inzwischen bei 556. In dieser Gesamtzahl sind die derzeit aktiven Fälle, die bereits wieder Genesenen (441) sowie die Todesfälle (4) enthalten. Von den aktiven Fällen werden aktuell sieben Personen stationär behandelt, eine davon auf der Intensivstation.

"Unsere Maßnahmen orientieren sich am aktuellen Infektionsgeschehen. Dabei stehen private Feierlichkeiten im Fokus", wird der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) in der Mitteilung zitiert. Neben dem Ziel, die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen, wolle der Kreis weitere Verschärfungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens vermeiden.

"Die neue Regelung gilt für private Feiern. Veranstaltungen von Vereinen, Gottesdienste oder auch Beerdigungen schränken wir im Moment nicht ein", so Zachow weiter. Hier gelte aber weiterhin, dass auf die strenge Beachtung der jeweiligen Hygienekonzepte zu achten ist. Er erneuert seinen Appell an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. Zugleich betonte er, dass weitergehende Schritte und Einschränkungen, wie etwa frühere Sperrzeiten in der Gastronomie oder auch Alkoholverbote, bei einer weiteren Verschärfung der Situation nicht ausgeschlossen seien.