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Sonntag, 19.04.2020 - 15:00
3 min

300 kostenlose iPads für Schüler in Marburg-Biedenkopf

Nicht jeder Jugendliche besitzt einen Computer. Stadt Marburg und Landkreis Marburg-Biedenkopf stellen deshalb für die Dauer der Schulschließung 300 kostenlose Tablets zur Verfügung.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Die Stadt Marburg und der Landkreis Marburg-Biedenkopf stellen vorübergehend 300 iPads für Schüler zur Verfügung, die keinen eigenen Computer besitzen. Symbolfoto: Carmen Jaspersen/dpa

Die Stadt Marburg und der Landkreis Marburg-Biedenkopf stellen vorübergehend 300 iPads für Schüler zur Verfügung, die keinen eigenen Computer besitzen. Symbolfoto: Carmen Jaspersen/dpa

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Fotos
Die Stadt Marburg und der Landkreis Marburg-Biedenkopf stellen vorübergehend 300 iPads für Schüler zur Verfügung, die keinen eigenen Computer besitzen. Symbolfoto: Carmen Jaspersen/dpa

Die Stadt Marburg und der Landkreis Marburg-Biedenkopf stellen vorübergehend 300 iPads für Schüler zur Verfügung, die keinen eigenen Computer besitzen. Symbolfoto: Carmen Jaspersen/dpa

Marburgs Stadträtin Kirsten Dinnebier (SPD) und der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) erklären zusammen mit Olf Westphal (vorne rechts), Leiter des Kirchhainer Medienzentrums, und Nico Anastasio (vorne links), Leiter des Marburger Medienzentrums, wie Schüler ohne Computer oder Tablet sich bei Stadt und Landkreis ein iPad für den digitalen Schulunterricht ausleihen können. Foto: Patricia Grähling/Stadt Marburg

Marburgs Stadträtin Kirsten Dinnebier (SPD) und der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) erklären zusammen mit Olf Westphal (vorne rechts), Leiter des Kirchhainer Medienzentrums, und Nico Anastasio (vorne links), Leiter des Marburger Medienzentrums, wie Schüler ohne Computer oder Tablet sich bei Stadt und Landkreis ein iPad für den digitalen Schulunterricht ausleihen können. Foto: Patricia Grähling/Stadt Marburg

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