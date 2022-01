315 Ranzen aus Marburg für Schüler in Rumänien

Die Schulranzen werden zum Transport nach Rumänien abgeholt, so wie auf diesem Bild an der Steinmühle in Cappel. Foto: Jugendförderung der Stadt Marburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Nicht alle Schüler in Marburgs rumänischer Partnerstadt Sibiu/Herrmannstadt können sich Schulranzen leisten. Deshalb hat das Kinder- und Jugendparlament der Universitätsstadt (KiJuPa) 315 ausrangierte Exemplare für sie gesammelt - und damit einen Rekord aufgestellt.

"Schülerinnen und Schüler mussten in diesem Jahr viele Einschränkungen hinnehmen. Trotzdem haben sie auch an Kinder und Jugendliche in Rumänien gedacht und für sie so viele Schulranzen wie noch nie zuvor gesammelt", sagte Stadträtin und Schuldezernentin Kirsten Dinnebier (SPD). Sie lobte das Engagement der Mitglieder des KiJuPa und aller Spender.

315 Schulranzen wurden gesammelt. "Damit hätten wir wirklich nicht gerechnet," erklärte der KiJuPa-Vorsitzende Elias Hescher. "Das Ergebnis zeigt, was auch unter den Einschränkungen der Pandemie alles möglich ist und wie viel jede einzelne Person bewegen kann."

Viele Schüler besitzen während ihrer Schulzeit mehrere Ranzen oder Rucksäcke. Alte, noch funktionstüchtige Stücke sammelt das KiJuPa seit 2010 für Kinder und Jugendliche in Rumänien. Es will damit nach Angaben seines Vorsitzenden ein Zeichen der Verbundenheit mit der Partnerstadt setzen sowie zugleich ein Zeichen für Nachhaltigkeit und einen schonenden Umgang mit Ressourcen.