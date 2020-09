320 Schweinehalter sind in Sorge

Die Afrikanische Schweinepest trifft zunächst den Wildbestand. Symbolfoto: sunset man/stock.adobe

Marburg-Biedenkopf. Die sogenannte Afrikanische Schweinepest ist erstmals in Deutschland bei einem Wildschwein in Brandenburg nahe der deutsch-polnischen Grenze festgestellt worden. Für Menschen gilt die Tierseuche als ungefährlich, für Wild- und Hausschweine als in der Regel tödlich.

21500 Schweine werden

im Landkreis gehalten

Das Thema Schweinepest ist auch im Landkreis nicht neu: Anfang 2018 kam es verstärkt auf, ebenso die Sorge vor einem Überspringen der Seuche aus Osteuropa nach Deutschland. Das ist nun passiert und später als gedacht, "man muss eigentlich froh sein, dass sie nicht schon früher gekommen ist, wir hoffen sehr, dass sie nicht in den Landkreis kommt", sagt Karin Lölkes, Vorsitzende des Kreisbauernverbands Marburg-Kirchhain-Biedenkopf.

Im Kreis gebe es noch etwa 320 Schweinehalter, die insgesamt rund 21 500 Tiere halten würden. Die Bauern seien auf einen möglichen Ausbruch vorbereitet, fürchten nun aber vor allem die wirtschaftlichen Folgen und weitere Exportstopps für deutsches Schweinefleisch, was den bereits sehr hohen Druck beim Schweinepreis weiter verstärken könne, sagt Lölkes. Sollte sich die Afrikanische Schweinepest die Region erreichen, würden die Handlungsempfehlungen des Landes zur Bekämpfung der Seuche in Kraft treten, teilt der Landkreis auf Nachfrage mit. Demnach werden dann rund um den Erstfund eines toten Wildschweines, das positiv getestet wurde, durch die Veterinärverwaltung sogenannte Restriktionszonen festgelegt: Das "Kerngebiet" umfasse einen Radius von etwa drei Kilometern um den Fundort, das "Gefährdete Gebiet" etwa drei bis zehn Kilometer um den Fundort und darum wird ein weiteres Gebiet als "Pufferzone" bestimmt.

Es folgen drei Phasen zur Eindämmung. Zunächst die Initialphase für die Zeit von bis zu vier Wochen nach Ausbruch, dann eine Übergangsphase für die Zeit von bis zu sechs Monaten nach Ausbruch und - mit Beginn des siebten Monats - eine Dauerphase. In den verschiedenen Phasen gelten für die jeweiligen Zonen bestimmte Maßnahmen. Etwa die Umzäunung im Kerngebiet, ein Betretungsverbot sowie ein Jagdverbot.

Das zielt darauf ab, die Tiere im zentralen Bereich nicht zu verschrecken, um eine Flucht, auch durch die Zäune, zu verhindern, berichtet Bernd Wegener, Leiter des Forstamts Kirchhain. Anders sieht es außerhalb des Bereichs aus, dort werde die Jagd auf Schwarzwild zur Sicherheit noch verstärkt.

Eine Hürde dabei wäre, zumindest im Moment, dass wegen der geltenden Corona-Auflagen weniger Jagden stattfinden. Ab Herbst beginnen zwar regulär wieder Drückjagden, allerdings unter Auflagen und im kleineren Kreis, sagt Wegener.

Momentan sei die Schwarzwild-Population gering - im Jahr 2019 wurden alleine 300 Wildschweine auf den eigenen fünf Hektar des Kirchhainer Forstamtes geschossen -, Wegener rechnet jedoch damit, dass die Zahlen wegen des guten Futterangebots Anfang 2021 wieder steigen. Tot aufgefundenes oder erlegtes Wild muss in bereitstehenden Containern gesondert abtransportiert werden.

Tote Wildschweine werden stichprobenartig beprobt

Ebenfalls für den Notfall angeschafft wurden bereits Desinfektionsanlage für Fahrzeuge, Bergewannen für Kadaver oder Untersuchungskits zur Entnahme von Proben. Erlegte Wildschweine, die Verhaltensaufälligkeiten zeigten, werden bereits jetzt beprobt, auch schon vor dem Auftreten des ersten deutschen Schweinepest-Falls, so Wegener weiter. Zudem finden bei allen toten Wildschweinen stichprobenartige Tests statt.

Alles, um der Seuche zuvorzukommen. Doch "der größte Faktor ist der Mensch", warnt der Förster. Achtlos weggeworfene Fleisch- und Wurstwaren könnten die größte Gefahr bei der Verbreitung der Seuche darstellen. Denn das Virus überträgt sich nicht nur über direkten Kontakt zwischen den Schweinen, sondern auch über Tierblut und kontaminierte Essensreste.

Meldungen zu Wildschweinkadavern nimmt der Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz unter der Telefonnummer 0 64 21-405 66 01 sowie unter FBVuV@marburg-biedenkopf.de entgegen.