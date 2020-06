33-Jährige aus Kirchhain immer noch vermisst

Kathrin Pfeiffer. Foto: Polizei

KIRCHHAIN - Seit Montagmorgen wird immer noch die 33-jährige Kathrin Pfeiffer aus Kirchhain vermisst. Die umfangreiche Suche blieb bisher erfolglos, wie die Polizei mitteilt. Zuletzt gesehen wurde die Frau am Montag in Marburg. Die 33-Jährige ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen und Hinweisen, die Aufschluss über den Verbleib der jungen Frau geben könnten.

Am Dienstagvormittag, 16. Juni, konnte die Fährte der Vermissten durch einen Spürhund bis zu einem Bahngleis am Marburger Hauptbahnhof verfolgt werden. Nach und nach gingen bei der Polizei weitere Hinweise ein, die die Frau gesehen haben wollen. Nach einem konkreten Zeugenhinweis verlagerte sich die weitere Suche am Nachmittag bis zum späten Dienstagabend in den Bereich Langenstein/Burgholzer Wald. Hierbei kamen mehrere Suchhunde des THW, Einsatzkräfte der Feuerwehr und Bereitschaftspolizei sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die umfangreichen Maßnahmen brachten bisher leider keinen Erfolg. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise, die auf das Vorliegen einer Straftat hindeuten.

Nach Polizeiangaben ist die 33-Jährige 1,76 Meter groß, schlank, hat dunkelblonde schulterlange Haare mit Undercut, ein Nasenpiercing, trägt ein rosa Oberteil und führt eventuell eine bronzefarbene Jacke mit sich. Zudem trägt sie einen Rucksack mit kleinen weißen Ankermotiven und segeltauähnlichen Bändern.

Die Polizei bittet die Bevölkerung nach wie vor um Mithilfe und fragt: Wer hat die Vermisste gesehen und kann Angaben zum Verbleib oder Aufenthaltsort der Frau machen? Hinweise bitte an die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.