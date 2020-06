33-jährige Vermisste aus Kirchhain tot aufgefunden

Ein Polizist. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KIRCHHAIN - Seit Montagmorgen, 15. Juni, wurde eine 33-Jährige aus Kirchhain vermisst. Am Sonntagmittag wurde die Vermisste leider tot aufgefunden. Nach den ersten Untersuchungen ergaben sich keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.

Zuletzt gesehen wurde die Frau am Montag in Marburg. Die 33-Jährige war dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Die Polizei suchte intensiv nach dem Verbleib der jungen Frau.

Am Dienstagvormittag konnte die Fährte der Vermissten durch einen Spürhund bis zu einem Bahngleis am Marburger Hauptbahnhof verfolgt werden. Nach und nach gingen bei der Polizei weitere Hinweise ein, die die Frau gesehen haben wollen. Nach einem konkreten Zeugenhinweis verlagerte sich die weitere Suche am Nachmittag bis zum späten Dienstagabend in den Bereich Langenstein/Burgholzer Wald. Hierbei kamen mehrere Suchhunde des THW, Einsatzkräfte der Feuerwehr und Bereitschaftspolizei sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.