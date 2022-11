1 min

33-Jähriger stirbt bei Unfall zwischen Gießen und Marburg

Auf der Bundesstraße 3 in Höhe Roth im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist am späten Dienstagabend ein 33-jähriger VW-Fahrer noch an der Unfallstelle verstorben.

Von Manuela Falk Online-Redaktion