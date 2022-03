40-Jährige umfährt in Marburg mehrere Polizeisperren

Die Polizei hat am Dienstagabend eine Frau nach Irrfahrt durch Marburg festgenommen. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Eine 40 Jahre alte Frau hat am Dienstagabend, 1. März, mit ihrer Irrfahrt durch Marburg für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Bei ihrer Fahrt von der Innenstadt bis in den Marburger Süden und zurück missachtete sie permanent rote Ampeln, fuhr über Gehwege und überholte vorausfahrende oder querstehende Polizeiautos mal links mal rechts, teilte am Mittwoch Polizeisprecher Martin Ahlich mit. Vermutlich nur durch die Warnung der verfolgenden Polizeiwagen mit Blaulicht und Sirene passierte nichts Schlimmeres. Als die Frau letztlich vor der Elisabethkirche stoppte, gelang der Polizei die Festnahme. Bei der 40 Jahre alten Fahrerin ergaben sich keine Hinweise auf einen Drogen- oder Alkoholkonsum, wohl aber auf psychische Probleme. Sie befindet sich mittlerweile in ärztlicher Obhut. Die Polizei bittet etwaige durch die Fahrweise der Frau gefährdete und bisher nicht bekannte Fußgänger, Zweirad- oder Autofahrer, sich zu melden.

Ein Streifenwagen

wird beschädigt

Gegen 20.40 Uhr meldete zunächst ein Zeuge eine verwirrte oder auch unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehende Autofahrerin vor der Kirche Peter & Paul in der Biegenstraße. Bevor die Polizei eintraf, fuhr die Frau mit ihrem weißen Mazda CX 30 weg. Sie fiel unmittelbar danach durch ihre Fahrweise und Missachtung aller Ampeln einer Streife der Ordnungspolizei auf, welche ihrerseits die Polizei erneut informierte.

Ab der Schwanallee nahmen dann mehrere Streifenwagen die Verfolgung des stoisch zwischen 50 und etwa 70 Stundenkilometer fahrenden Autos auf. Die Fahrerin ignorierte sämtliche Anhalteversuche.

Sie reagierte nicht auf das Signal des Streifenwagens, nicht auf die Aufforderungen über den Außenlautsprecher, nicht auf die "Kelle" und auch nicht auf vorausfahrende, langsamer werdende oder wartende und querstehende Einsatzwagen. Sie überholte oder fuhr an den Sreifenwagen rechts oder links unter Nutzung von Gehwegen und Grünstreifen vorbei und beschädigte dabei einen der Wagen am Heck und am rechten Außenspiegel.

Verknüpfte Artikel

Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Um weitere Gefährdungen auszuschließen, blieben die Streifenwagen hinter dem Mazda und warnten die anderen Verkehrsteilnehmer durch Blaulicht und Sirene. Insgesamt ging die Fahrt von der Biegenstraße über den Rudolphsplatz, die Universitätsstraße, Schwanallee, Konrad-Adenauer-Brücke, Frauenbergstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Sonnenblickallee und von dort über die Großseelheimer Straße und Schwanallee wieder zurück in die Innenstadt.

Die Frau fuhr zuletzt von der Deutschhausstraße in die Ketzerbach, bog von dort nach rechts ab und fuhr entgegen der Einbahnstraße in die Elisabethstraße. Vor der Elisabethkirche stoppte sie abrupt, verließ ihr Auto und rannte zur Kirche. Auf dem Weg dorthin überwältigte die Polizei die Frau und nahm sie fest.

Bei dem gesamten Geschehen entstand an einem Streifenwagen ein Sachschaden und ein Beamter erlitt eine leichte Verletzung. Von weiteren Verletzten oder eventuell durch die Fahrweise gefährdeten oder geschädigten Verkehrsteilnehmern hat die Polizei bislang keine Kenntnis.

Zeugen oder Betroffene werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60 in Verbindung zu setzen.