5000 Euro helfen dem St. Elisabeth-Verein Marburg

Andrea Tafferner (hinten l.) von der Sparda-Bank freut sich bei der Scheckübergabe an Schüler und Lehrkräfte, dass mit der Spende das Projekt "Ziegenhof" der Julie-Spannagel-Schule weiter unterstützt wird. Foto: Jürgen Jacob

MARBURG/LOHRA - Der St. Elisabeth-Verein Marburg bietet Unterstützung in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie im Bereich der Sozialpsychiatrie und Altenhilfe. So engagiert sich der Verein mit dem Projekt "Ziegenhof" beispielsweise dafür, dass Schüler der Julie-Spannagel-Schule in Marburg Natur und Tiere innerhalb eines Jahreskreislaufs erleben können.

Entsprechende Wertschätzung gab es von Kunden der Sparda-Bank Hessen - durch die Verteilung ihrer "Sparda-Freudepunkte" verliehen sie dieser Ausdruck: 5000 Euro kamen dadurch aus dem Spendentopf des Gewinn-Sparvereins zusammen. Eine Unterstützung, die der Verein insbesondere beim regelmäßigen Transfer der Schüler zwischen ihrer Schule und dem etwa 20 Kilometer entfernten Ziegenhof gut zu verwenden weiß.

Michael Röthinger (Schulleiter) und Diana Burk (stellvertretende Schulleiterin) nahmen gemeinsam mit Claudia Smolka vom Ziegenhof im Beisein einiger Schüler den Scheck direkt am Außenstall des Ziegenhofes in Lohra-Seelbach in Empfang.