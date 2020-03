55-Jährige erstickt bei Hausbrand in Amöneburg

Symbolbild. Archivfoto: Harald Kaster

AMÖNEBURG - Am Sonntag gegen 21.35 Uhr starb die allein anwesende 55 Jahre alte Bewohnerin durch einen Brand in ihrem Wohnhaus in Amöneburg. Da der nähere Brandort noch nicht betreten werden konnte, steht die Brandursache bislang nicht fest. Die Brandursachenermittler der Kripo Marburg haben die Ermittlungen übernommen.

Feuerwehr und Rettungskräfte wurden laut Polizei um 21.36 Uhr durch Nachbarn informiert, die den Qualm und Feuerschein in dem Haus bemerkt hatten. Die Nachbarn verschafften sich sofort Zugang zumHaus, fanden die nicht mehr ansprechbare Bewohnerin im ersten Obergeschoss und trugen sie ins Freie. Sie begannen bis zur Übernahme durch den Rettungsdienst mit sofortigen Reanimationsmaßnahmen. Für die 55 Jahre alte Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie starb vermutlich an den Folgen der starken Rauchentwicklung. Die Ersthelfer blieben unverletzt.

Bei dem vom Brand betroffenen Haus handelt es sich um ein älteres, mehrgeschossiges, massiv erbautes Einfamilienhaus. Der durch den Brand entstandene Schaden lässt sich derzeit noch nicht bestimmen, dürfte jedoch mehrere Zehntausend Euro betragen.

Durch die erhebliche Rauchentwicklung konnte der Brandort laut Polizei noch nicht betreten und untersucht werden. Die ersten Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.