66-Jähriger in Marburg erstochen

MARBURG - In einer Wohnung auf dem Gelände eines psychiatrischen Krankenhauses in Marburg ist am Samstag, 2. April, ein 66-Jähriger erstochen worden.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen beschuldigen die Staatsanwaltschaft Marburg und die Kriminalpolizei Marburg-Biedenkopf einen 54 Jahre alten Mann, seinen Mitbewohner mit Stich- und Schnittverletzungen getötet zu haben.

Der zuständige Richter des Amtsgerichts Marburg verfügte am Sonntag, 3. April, die von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragte einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.

Mann leistet bei Festnahme erheblichen Widerstand

Laut einer Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft wohnten beide Männer auf dem Gelände eines psychiatrischen Krankenhauses in Marburg und standen unter medizinischer Betreuung. Das vom Ablauf her noch nicht feststehende Tatgeschehen ereignete sich zwischen 18 Uhr und 20.40 Uhr. Der 66-Jährige erlag noch am Tatort seinen vielfachen Stich- und Schnittverletzungen.

Die Polizei nahm den 54-Jährigen vor Ort fest. Der Mann leistete dabei erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten. Nach den ersten Ermittlungen ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Erkrankung des Beschuldigten, weshalb die Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus juristisch angeordnet wurde. Die umfangreichen Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf und den Hintergründen der Tat dauern an.

