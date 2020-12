69 Schüler und acht Lehrer infiziert

Mit einem Wattestäbchen wird eine Covid-19-Probe genommen. (Grafik: Feodora - stock.adobe)

MARBURG-BIEDENKOPF - Die Corona-Lage im Landkreis Marburg-Biedenkopf entspannt sich rund vier Wochen nach dem angeordneten zweiten Lockdown nicht weiter. Am Mittwochabend, 2. Dezember, meldete die Kreis-Pressestelle 86 Neu-Infektionen binnen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl der registrierten Fälle 3679 Fälle gestiegen.

39 Betroffene werden stationär im Krankenhaus behandelt - zwei mehr als noch am Montag. Davon benötigen weiterhin elf Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist um zwei auf 45 gestiegen.

Am Dienstag wurden 614 aktive Fälle (+48) vom Gesundheitsamt und heimischen Ärzten betreut. Die Zahl der Genesenen ist um 36 auf 3020 Fälle gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis Marburg-Biedenkopf lag am Dienstag bei 137,1 (+6,9).

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf, die Universitätsstadt Marburg und das Staatliche Schulamt wollen den Präsenzunterricht an Schulen außerdem weiterhin aufrechterhalten, heißt es in einer Presseerklärung. Die Schulen im Kreis seien derzeit kein Schwerpunkt des Infektionsgeschehens. Punktuelle Ausnahmen vom Präsenzunterricht wurden - in Abstimmung mit dem Land - lediglich für größere Lerngruppen in der Teilzeit-Berufsschule vereinbart.

Mit Stand vom Montag, 1. Dezember, gab es 69 nachgewiesene aktive Corona-Fälle bei Schüler sowie acht bei Lehrkräften im Landkreis. Diese befinden sich in häuslicher Isolierung. 229 Schüler sowie drei Lehrkräfte befinden sich derzeit als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Das Staatliche Schulamt teilt darüber hinaus mit, dass der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien Freitag, 18. Dezember, bleibt. Eine Vorverlegung oder gar Verlängerung der Ferien ist derzeit nicht geplant. Die aktuell gültigen Einschränkungen für den Schwimmunterricht, den Schulsport und für Bewegungsangebote bleiben unverändert bestehen. In Absprache mit dem Gesundheitsamt sind Theater- und Kinobesuche, auch von einzelnen Schulklassen, bis auf Weiteres nicht möglich.