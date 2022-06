Bis zum 2. Juli ist das Theater neben dem Turm mit der Reihe "Nearly Close Enough To Kiss" im Marburger "VielRAUM" in der Barfüßerstraße 48 zu sehen. Foto: Charlotte Bösling

MARBURG - Das Theater neben dem Turm (TNT) gastiert mit seiner Reihe "Nearly Close Enough To Kiss" im Marburger "VielRAUM": Von Freitag, 24. Juni, bis Dienstag, 2. Juli, sind Besucher in der Barfüßerstraße 48 in der Oberstadt eingeladen, dem Theater ganz nah zu sein: fast nah genug für einen Kuss. Das Team und zahlreiche Gäste laden zu 15-minütigen Performances, Konzerten oder Installationen ein, die jeweils für eine bis fünf Personen zugänglich sind.

An zwei Abenden, Samstag, 25. Juni, und Donnerstag, 30. Juni, wird eine Silent Disco (Disco mit Kopfhörern, es darf getanzt werden) auf dem Platz vor dem ungewöhnlichen Theaterraum stattfinden. Zudem ist geplant, abendfüllende Veranstaltungen aus dem leer stehenden Ladenlokal auf die Straße zu übertragen.

Mit 80 Performances in acht Tagen, vorbereitet von zehn Künstlern aus Marburg, Gießen, Frankfurt und Berlin, steht ein buntes Programm auf dem Plan. Anmeldungen erfolgen per E-Mail an

kontakt@theaternebendemturm.de oder unter Telefon 0 64 21-6 25 82. Infos zum Programm auf www.

theaternebendemturm.de.