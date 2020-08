82-Jähriger aus Altenwohnheim in Fronhausen verschwunden

Symbolbild. Archivfoto: Picture Factory/Fotolia

GIESSEN - Seit Samstagmorgen wird aus einem Altenwohnheim in Fronhausen/Lahn der 82-jährige Giovanni Petri vermisst. Er verließ vermutlich gegen 0 Uhr das Wohnheim in der Gießener Straße in unbekannte Richtung.

Der Vermisste ist dement und entsprechend ohne Orientierung. Er ist ca. 1,73 Meter groß, trägt ein blau kariertes Hemd, eine graue Jogginghose und eine dunkelblaue Jacke.

Hinweise auf den Vermissten können der Polizei in Marburg, unter der Rufnummer (06421) 4060, oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.