A5 zeitweise gesperrt

Marburg. Ein Abschnitt der Autobahn 5 in Mittelhessen wird wegen Arbeiten am Straßenrand an den beiden kommenden Wochenenden zeitweise gesperrt. Betroffen sei die Strecke zwischen den Anschlussstellen Reiskirchen und Homberg (Ohm), wie die Behörde Hessen Mobil am Donnerstag in Marburg mitteilte. Hintergrund dafür sei, dass abgestorbene Bäume und Äste entlang der Autobahn entfernt werden müssten.

Die Fahrtrichtung Kassel werde von diesem Samstagnachmittag (19. September, 15 Uhr) bis voraussichtlich Sonntagabend (20. September, 22 Uhr) gesperrt sein. Der Verkehr werde großräumig über die Autobahnen 3, 45, 66 und 7 umgeleitet. Am darauffolgenden Wochenende werde dann der Abschnitt in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Eingeplant ist dafür der Zeitraum von Samstagfrüh (26. September, 5 Uhr) bis Sonntagmittag (27. September, 12 Uhr)