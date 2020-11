Ab Dienstag kein Schulsport mehr in geschlossenen Räumen

Ab Dienstag ist Sportunterricht in geschlossenen Räumen und Sporthallen tabu. Doch es gibt Ausnahmen. Symbolfoto: dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist am Montag, 9. November, im Vergleich zum Vortag um 15 auf 2408 Fälle gestiegen. Aktuell werden 33 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt (das sind zwei weniger als am Vortag). Davon benötigen weiterhin 13 Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Vier weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 845 aktive Fälle (67 weniger als am Vortag). Die Zahl der Genesenen ist um 78 auf 1546 Fälle gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt jetzt 17.

Inzidenz liegt

derzeit bei 201,6

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt aktuell bei 201,6 (am Vortag: 208,5).

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises hat das Staatliche Schulamt zudem weitere Schutzmaßnahmen für den Sportunterricht verfügt, die ab Dienstag, 10. November gelten. Demnach sind der praktische Sportunterricht und Bewegungsangebote bis auf Weiteres in allen Schulen für alle Jahrgänge in geschlossenen Räumen wie Turnhallen und Schwimmbädern untersagt.

Leistungskurse sind von

der Regelung ausgenommen

Die Umkleideräume in den Sporthallen dürfen ebenfalls nicht genutzt werden. Der praktische Sportunterricht und Bewegungsangebote dürfen laut Verfügung des Schulamtes nur im Freien und kontaktfrei abgehalten werden. Auch dabei muss der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden.

Ausgenommen von dieser Regelung sind laut Schulamt Leistungskurse und prüfungsvorbereitende Kurse in der gymnasialen Oberstufe. Auch hier ist der Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten.

Wie das Staatliche Schulamt weiter mitteilt, ersetzen die eingeschränkten Sport- und Bewegungsangebote die schulischen Vorgaben, denen aufgrund der Pandemie nicht mehr entsprochen werden kann, stellen dafür aber ein Mindestmaß an Bewegung für die Schüler sicher.