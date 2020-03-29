Sonntag,
29.03.2020 - 16:00
2 min
Ab Juni wird es kritisch für die Marburger Schaustellerfamilie Ahlendorf
Alle Feste sind für die nächsten Wochen abgesagt worden. Das trifft die Betreiber von Karussells und Imbissbuden hart. Auch der Zeltverleih ist von der Corona-Krise betroffen.
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