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Sonntag, 29.03.2020 - 16:00
2 min

Ab Juni wird es kritisch für die Marburger Schaustellerfamilie Ahlendorf

Alle Feste sind für die nächsten Wochen abgesagt worden. Das trifft die Betreiber von Karussells und Imbissbuden hart. Auch der Zeltverleih ist von der Corona-Krise betroffen.

Von Katja Peters
Der Schaustellerbetrieb Ahlendorf muss alle Veranstaltungen absagen und kann nur aufräumen. Foto: Katja Peters

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Stadt und Kreis Marburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt Marburg
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