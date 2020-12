Adventsleuchten und Oberstadtmarkt abgesagt

Eine bunte Beleuchtung wird es am Marburger Rathaus in diesem Jahr nicht mehr geben. Lediglich der Weihnachtsbaum und die vorhandenen Girlanden schmücken das Ensemble. Foto: Edgar Meistrell

MARBURG - Ab Mittwoch, 16. Dezember, startet der bis zum 10. Januar andauernde Lockdown. Um die Corona-Infektionszahlen deutlich zu senken, soll das öffentliche Leben möglichst weitgehend zum Erliegen kommen. Daher wird auch das Marburger Adventsleuchten abgesagt. Menschen sollen sich nur noch in den allernötigsten Fällen im öffentlichen Raum bewegen, um Ansteckungen und somit die weitere Ausbreitung der Covid-19-Pandemie zu verhindern.

Das Marburger Adventsleuchten war bereits der Ersatz für "Marburg b(u)y Night". Diese Massenveranstaltungen, die traditionell am Freitag vor dem ersten Advent in Marburg stattfindet, musste wegen der geltenden Beschränkungen ausfallen. Dafür wurden von donnerstags bis samstags mehrere Gebäude in der Stadt farbig beleuchtet.

"Einhergehend mit dem Lockdown ist das folgerichtig. Die Entwicklung der letzten Woche lässt keine andere Entscheidung zu", sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Jan-Bernd Röllmann. Der Schutz der Gesundheit stand von Anfang an im Mittelpunkt. "Die Entscheidung, das Adventsleuchten eine Woche früher zu beenden, ist vernünftig und verantwortungsbewusst. Es nimmt ein wenig Licht auf der Straße - aber es nimmt uns nichts von unserem Miteinander. Bleiben Sie - wenn es Ihnen möglich ist - zuhause und schützen.

Sie damit sich und Ihre Liebsten. Aber seien Sie trotzdem im Herzen beisammen, halten Sie Kontakt und bleiben Sie gesund", verkündete Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) in einer Presseerklärung der Stadt.

Wie schon beim ersten Lockdown im Frühjahr setzt auch der Oberstadtmarkt bis einschließlich zum 9. Januar 2021 aus.

Als Spezialitätenmarkt gelten für den Oberstadtmarkt nicht die Ausnahmeregelungen wie für Grundversorgungsmärkte. Die Wochenmärkte an der Frankfurter Straße und am Firmaneiplatz finden weiterhin zu den gewohnten Zeiten jeweils mittwochs und samstags statt.