Aerosol-Experte: So wird der Corona-Herbst

Die Stadt Marburg wappnet sich mit dem Einbau von Luftfiltern in den Schulen. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, sind bisher 19 fest installierte und 170 mobile Geräte eingebaut worden. 709 000 Euro seien demnach in technische Luftreiniger investiert worden; darunter auch einige in Kindergärten (insgesamt sieben Geräte in fünf Kindergärten). Jedes Gerät versorge einen Klassen- oder Gruppenraum.

Dass nicht alle - etwa die Sophie-von-Brabant-Schule - Luftfilter haben, liegt nach Angaben der Stadtverwaltung daran, dass die Geräte nur in schlecht belüfteten Räumen eingesetzt werden und Bedarfsermittlungen an Schulen ergeben haben, welche Einrichtungen, wo wie viele Geräte benötigen. Bis zum Schulstart Anfang September, spätestens bis zu den Herbstferien im Oktober sollen zu den aktuell in Schulen bestehenden, noch 91 weitere mobile Geräte - insgesamt dann also 261 - aufgestellt werden.