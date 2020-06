Alkoholfahrt endet mit 10 000 Euro Schaden

Jetzt teilen:

Marburg (red). Alkohol am Steuer - dieses Thema hat die Polizei in Marburg jüngst wieder beschäftigt: Ein 19-Jähriger war am Donnerstag, 11. Juni, um 1.10 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs - und hatte gut zwei Promille. Die Polizei beendete die Fahrt und veranlasste die notwendige Blutprobe.

Nicht nur mit einer Blutprobe und dem Ende der Fahrt, sondern auch mit einem erheblichen Sachschaden durch den verursachten Unfall endete in der Nacht zum Freitag, 12. Juni, gegen 1.15 Uhr, die Autofahrt eines 32 Jahre alten Mannes. Sein Alkotest zeigte etwas über 1,4 Promille. Er war mit seinem Wagen auf der Großseelheimer Straße von der Straße abgekommen.

"Dabei überfuhr der Wagen zunächst zwei Baumschutzbügel und einen kleinen Baum. Die weitere Fahrt nach dem Gegenlenken endete auf der gegenüberliegenden Seite an einer Steinmauer", heißt es vonseiten der Polizei. Der massive Frontschaden liegt nach ersten Schätzungen bei vermutlich etwa 10 000 Euro, teilte Polizeisprecher Martin Ahlich mit. Der Fahrer blieb unverletzt.