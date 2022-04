Alte Polizeifahrzeuge besichtigen

Das Polizeioldtimer-Museum Marburg startet am 24. April in die neue Saison. Foto: Eberhard Dersch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-CYRIAXWEIMAR - Das 1. Deutsche Polizeioldtimer-Museum in Marburg beendet seine Winterpause: Am Sonntag, 24. April, von 11 bis 17 Uhr stehen die inzwischen über 100 historischen Polizeifahrzeuge wieder kostenlos zur Besichtigung bereit.

Die mit Liebe zum Detail restaurierten Polizeifahrzeuge, angefangen vom BMW "Barockengel", bekannt aus der Polizeiserie "Isar 12", bis hin zum eindrucksvollen Wasserwerfer, sind in drei Hallen und einer Freifläche ausgestellt. Zu jedem Fahrzeug gibt es eine Schautafel mit Beschreibung.

Mehr Beleuchtung

und Barrierefreiheit

Die neue Homepage ist nun auch auf dem Gelände des Museums aufrufbar, denn dort gibt es jetzt kostenlosen WLAN-Empfang über Hotspots. Auch ein 360-Grad-Rundgang durchs Museum wird angeboten.

Fotos Das Polizeioldtimer-Museum Marburg startet am 24. April in die neue Saison. Foto: Eberhard Dersch Ein weiterer Neuzugang wird präsentiert, ein Hanomag AL 28 aus dem Jahr 1969. Foto: Eberhard Dersch 2

Museumsbesucher erwartet mehr Komfort: In Sachen Beleuchtung und Barrierefreiheit hat sich manches getan. Dazu gehören eine neue Auffahrt in Höhe des Vereinsheims und der Wegfall einiger Stufen. Als Neuzugang wird ein Hanomag AL 28 aus dem Jahr 1969 präsentiert. Das Fahrzeug gehörte zum Fuhrpark des Bundesgrenzschutzes (BGS). Bei der Bereitschaftspolizei in München hatte es ab 1975 ein Gastspiel und kam danach wieder zurück zum BGS. Im Jahr 1991 fand es im Archiv des Bundespolizeimuseums in Lübeck seinen Platz, bevor es nach Marburg ins Museum kam. Die Freunde des Radrennsports um Georg Kaiser aus Cyriaxweimar stellen zusammen mit zwei weiteren Sammlern historische und sehr seltene Rennräder, Rahmen und Restaurationsbilder in den Museumshallen aus.

Historische

Rennräder zu sehen

Eine neue Museumshalle steht zudem zur Besichtigung bereit. Darin geht es in erster Linie um die Geschichte der Autobahnpolizei, passend dazu mit entsprechenden Streifenwagen. Dort können Polizeimotorräder und einige Querschnittmodelle von Motoren und Fahrzeugteilen besichtigt werden.

Im Vereinsheim gibt es Würstchen, Getränke und Kaffee und Kuchen.

Weitere Öffnungstermine sind der 15. Mai, 19. Juni, 17. Juli, 4. Sept. (mit Sommerfest) und der 16. Oktober. Infos zum Museum und dem digitalen Rundgang auf www.

polizeioldtimer.de.