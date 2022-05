Amnon Orbach erhält das "Marburger Leuchtfeuer"

Sebastian Sack (Vorstand der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, v. l.), Stadtverordnetenvorsteherin Elke Neuwohner und Bürgermeisterin Nadine Bernshausen gratulieren Amnon Orbach. Foto: Florian Lerchbacher

MARBURG - "Amnon Orbach ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie viel ein einzelner Mensch erreichen kann", sagte Daniel Neumann in einer Laudatio, die Marburgs ehemaliger Oberbürgermeister Egon Vaupel (SPD) anschließend als "herausragend und treffend" bezeichnete. Der Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen blickt auf fast 20 Jahre zurück, in denen er mit dem neuen Träger des "Marburger Leuchtfeuers" zu tun hatte.

Wichtige Rolle bei Planung von Synagoge in Marburg

Die acht Mitglieder der Jury würdigten mit der Auszeichnung Amnon Orbachs jahrzehntelanges Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus sowie für jüdisches Leben in der Stadt. Das Gremium stellte heraus, dass sich Orbach auch stark für Juden, die in der Sowjetunion geboren wurden und in den 1990er-Jahren nach Marburg gekommen waren, engagierte. Orbach ist Gründer und Ehrenvorsitzender der Jüdischen Gemeinde, Ehrenbürger der Universitätsstadt Marburg, ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Träger des Historischen Stadtsiegels und der Medaille der Stadt sowie des Verdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Mit dem "Marburger Leuchtfeuer für Soziale Bürgerrechte" zeichnen die Stadt Marburg und die Humanistische Union Marburg seit 2005 herausragendes Engagement für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben aus.

"Ich fand Dich eigentlich immer ganz nett - etwas streitlustig vielleicht", kommentierte Laudator Neumann, stellte aber gleichzeitig die Durchsetzungskraft und Beharrlichkeit heraus, die Orbach auszeichneten - insbesondere bei den Planungen der Synagoge, die im Jahr 2005 eingeweiht wurde.

Orbach habe einen Kompass entwickelt, der stets in Richtung Menschlichkeit, Offenheit und Toleranz zeige. Er schütte Gräben zu und führe die Menschen zusammen - und überwinde dabei im Notfall mit seinem "Dickkopf" auch Wände.