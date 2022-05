An der Philipps-Universität Marburg gilt das Hausrecht

Uni in Coronazeiten: In der Marburger Philipps-Universität müssen Studierende auch weiter Maske tragen. Symbolfoto: Thorsten Richter

GIESSEN/MARBURG - Gießen/Marburg (epd). Das Verwaltungsgericht Gießen hat die Maskenpflicht an der Universität Marburg bestätigt.

Vor zwei Wochen hatte das Gericht die Maskenpflicht in der damals gültigen Allgemeinverfügung für rechtswidrig erklärt. Daraufhin habe die Universität eine neue Allgemeinverfügung erlassen, gegen die sich eine Antragstellerin mit einem Eilverfahren wandte, wie das Gericht am Montag mitteilte. Diesen Eilantrag lehnte die 3. Kammer ab (Beschluss vom 16. Mai 2022, Az.: 3 L 998/22.GI). Die aktuelle Allgemeinverfügung habe die Universität mit dem Hausrecht des Universitätspräsidenten begründet und sie bis zum 25. Mai befristet. Mit dem Hausrecht liege eine gesetzliche Grundlage für die Eingriffe in die Handlungsfreiheit und das Persönlichkeitsrecht vor, urteilte das Gericht. Die verfügte Maskenpflicht sei insbesondere auch wegen ihrer zeitlichen Befristung "kein schwerwiegender Eingriff".

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können dagegen binnen zwei Wochen Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel einlegen.