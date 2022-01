An vorderster Front: Der harte Kampf gegen Corona

Ob es sich bei den Patienten um eine Corona-Infektion handelt, ist meistens unklar. Sebastian Hanisch (M.) prüft hier, ob die Patientin Symptome aufzeigt. Kollegin Alisia Keul (l.) leistet moralischen Beistand. Foto: Ingo Becker

MITTELHESSEN/MARBURG - Bei Alisia Keul und Sebastian Hanisch läuten die Alarmglocken: Ein Patient mit akuter Atemnot benötigt dringend Hilfe. Eine Corona-Infektion? Unklar! Für das Team vom DRK Rettungsdienst Mittelhessen ist in den nächsten Minuten und Stunden höchste Konzentration angesagt.

Es ist ein Hilferuf, der den Rettungsdienst in den letzten beiden Jahren häufig erreicht hat. Wie oft genau, das kann nicht beziffert werden. Fest steht: "Bei jedem Einsatz kann Corona potenziell eine Rolle spielen", betont Sebastian Hanisch, der seit 2014 beim DRK als Notfallsanitäter arbeitet. Sollte sich der Verdacht einer Infektion bestätigen, werden die Einsatzkräfte im Nachgang informiert. Was mit den Patienten geschieht und wie es ihnen später ergeht, bleibt für das Team vom Rettungsdienst aber meistens unklar.

Personal leistet seit Monaten Mehrarbeit

Welcher Altersgruppe die Corona-Patienten angehören, sei dabei unterschiedlich. "Es sind schon vermehrt ältere Menschen, aber wir haben auch junge Leute dabei, die Hilfe benötigen", stellt Betriebsleiter Jan Orendt klar. Auch mit Impfgegnern und -Skeptikern, die mutmaßlich an Corona erkrankt sein könnten, habe das DRK regelmäßig zu tun. Dennoch hat Alisia Keul den Eindruck, das Verständnis der Menschen sei inzwischen besser geworden. "Schließlich geht es auch um uns und unsere Gesundheit", stellt die 22-Jährige klar. Seit 2019 ist Alisia Keul beim Rettungsdienst dabei und beginnt demnächst ihre Ausbildung zur Notfallsanitäterin. Eine Zeit ohne das Virus kennt sie kaum.

Schutzbrille, Schutzkittel, Visier und Handschuhe gehören seit vielen Monaten fest zur Ausrüstung dazu. Auch die FFP2-Maske darf für den Selbstschutz nicht fehlen. "Kaum vorstellbar, dass es früher auch mal ohne ging", kommentiert Sebastian Hanisch mit einem ungläubigen Lächeln. Zu Beginn der Pandemie war der Rettungsdienst noch über jede Maske froh, die irgendwie und irgendwoher beschafft werden konnte. "Es gab Momente", erinnert sich Jan Orendt, der selbst als Notfallsanitäter noch mindestens einmal pro Woche im Einsatz ist, "da wussten wir nicht, ob am nächsten Tag Schutzmaterial zur Verfügung steht". Auch Einwegschläuche und weitere Ausrüstung seien nach der Benutzung sicher verwahrt worden, um im Ernstfall darauf zurückgreifen zu können. Gebraucht wurden sie nicht, die Lage hat sich entspannt. Stattdessen gibt es viele andere Baustellen.

So muss beispielsweise das Fahrzeug nach dem Krankentransport gründlich gereinigt werden, um eine Keimverschleppung zu vermeiden. Weil auch die Fahrtwege je nach Belegung der Kliniken deutlich länger werden können, kann ein Einsatz anstatt üblicherweise einer Stunde bis zu drei Stunden und länger dauern.

Inmitten einer Pandemie an vorderster Front zu arbeiten, bedeutet also auch, an die eigenen Grenzen der Belastbarkeit zu gehen. "Bei uns kann keine Maschine still stehen", weiß Jan Orendt. "Und wir können auch nicht mit 80 Prozent arbeiten." Schon vor Corona sei der Stellenplan leicht im Minus gewesen. "Das ganze Team leistet Unglaubliches. Dafür sind wir allen sehr dankbar." Die hohe Belastung hänge auch damit zusammen, dass beispielsweise Dialysepatienten, bei denen ein Corona-Verdacht besteht, stets rettungsdienstpflichtig werden. "Wir fangen viele Fahrten und Patienten ab, die wir normalerweise nicht betreuen", sagt Orendt.

Privates Umfeld wird auf das Nötigste eingeschränkt

Neben der Mehrarbeit innerhalb der Dienste und den anfallenden Überstunden, heißt es auch, sich im privaten Umfeld stark einzuschränken. "Ich bin eigentlich jemand", stellt Sebastian Hanisch klar, "der immer gerne unterwegs gewesen ist." Doch seit einiger Zeit hat er den Freundeskreis auf das absolut engste beschränkt. Auch Alisia Keul geht es ähnlich: "Man stellt sich oft die Frage, ob man sich überhaupt mit Freunden treffen sollte oder nicht". Der Verdacht, sich möglicherweise bei der Arbeit mit dem Coronavirus infiziert zu haben, bestehe häufig. "Es fällt schon schwer, zu Hause überhaupt ein bisschen abzuschalten", gesteht die Rettungssanitäterin.

Die Möglichkeit der Impfung habe die Lage laut Sebastian Hanisch einfacher gemacht. "Man fühlt sich sicherer." Und doch sind die Sorgen immer wieder allgegenwärtig. Zuletzt habe es einen Fall gegeben, in dem ein Patient nicht mehr versorgt werden konnte und deshalb mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden musste. Dass Patienten in weiter entfernte Kliniken, beispielsweise nach Fulda, verlegt werden müssen, komme regelmäßig vor. "Wir schauen nicht mehr von Tag zu Tag, sondern von Stunde zu Stunde", betont Sebastian Hanisch. Mut und Zuversicht in den aktuell schwierigen Zeiten mit hohen Infektionszahlen geben sich die Kollegen untereinander. "Wir haben ein sehr gutes und eingespieltes Team auf der Wache. Man motiviert sich gegenseitig", sagt Sebastian Hanisch. Was ohne jeden Zweifel besser werden müsse, sei die Wertschätzung der Gesellschaft.

Dabei ist es gerade einmal etwas weniger als zwei Jahre her, als sich viele Menschen zu Beginn der Pandemie aus Deutschland und ganz Europa auf ihren Balkonen versammelt hatten, um gemeinsam in die Hände zu klatschen. Wochenlanger Applaus für alle, die das System am Laufen halten und mit ihrem Einsatz im Ernstfall Menschenleben retten. Und Applaus, von dem mittlerweile kaum mehr etwas zu hören ist.

Rettungsdienst will selbst über Patienten entscheiden

"Der Rettungsdienst hat eine unheimlich wichtige Stellung", weiß Jan Orendt, der auch deshalb an die neue Bundesregierung klare Forderungen stellt: "Die Kollegen arbeiten täglich zwölf Stunden und mehr. Die Arbeitsleistung sollte meiner Meinung nach in medizinischer Leistung gemessen werden." Laut Gesetz zähle der Rettungsdienst lediglich als medizinischer Hilfsberuf, was laut Orendt nicht angemessen sei.

Wichtig sei aus Sicht des Betriebsleiters auch, dass der Rettungsdienst mehr Handlungsspielraum bekomme, wenn es um den Schweregrad der Patienten geht. "Wir können durchaus entscheiden, ob Corona-Patienten in die Klinik müssen oder nicht. Diesbezüglich könnten wichtige Weichen gestellt werden, um einem möglichen Kollaps in den Kliniken und Krankenhäusern entgegenzuwirken."

Wann sich der Arbeitsalltag wieder entspannen wird, ist unklar. Solange es sein muss, werden Alisia Keul, Sebastian Hanisch, Jan Orendt und alle Kollegen vom DRK Rettungsdienst Mittelhessen weiterhin an vorderster Front kämpfen. Teilweise am Limit. Um Menschenleben zu retten. Mit vollem Einsatz und höchster Konzentration.