Dienstag, 04.08.2020 - 18:00
3 min
Andauernde Trockenheit: Im Hinterland war die Ernte schwach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
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