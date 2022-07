Anmeldung für Azubis

Am 5. September müssen sich Auszubildende an der Berufsschule anmelden. Symbolfoto: Sascha Lotz

MARBURG - Wie in jedem Sommer werden auch für das Schuljahr 2022/2023 wieder Hunderte Jugendliche erwartet, die sich am Montag, 5. September, neu in einer der drei Marburger Berufsschulen anmelden. Die Berufsschulpflicht beginnt nach der Vollzeitschule mit dem Eintritt in ein Ausbildungsverhältnis. Sie dauert so lange wie die Ausbildung selbst. Die Leitungen der Adolf-Reichwein-Schule (ARS), der Kaufmännischen Schulen (KSMR) sowie der Käthe-Kollwitz-Schule (KKS) bitten Erziehungsberechtigte und Ausbildungsbetriebe, ihre Azubis unter 18 Jahren an eine Anmeldung zum Berufsschulunterricht zu erinnern. Die Anmeldungen für Auszubildende als auch für Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis, Praktikanten und für Berufslose bis zum Alter von 18 Jahren sind am Montag, 5. September, jeweils ab 8 Uhr möglich wie folgt:

W Adolf-Reichwein-Schule, Weintrautstraße 33, Telefon 0 64 21-16 97 70, für alle gewerblich-technischen und naturwissenschaftlichen Ausbildungsberufe.

W Kaufmännische Schulen Marburg, Leopold-Lucas-Straße 20, Telefon 0 64 21-2 01 17 10, im Stundentakt, für alle kaufmännischen, verwaltenden und Gesundheitsberufe, Treffpunkt Aula (Hauptgebäude), die zeitliche Einteilung findet sich auf der Homepage unter www.ksm-mr.de.

W Käthe-Kollwitz-Schule, Schützenstraße 46, Telefon 0 64 21-68 58 50, für die Berufsschule des Nahrungsmittelgewerbes sowie Hotellerie/Gastronomie und Systemgastronomie, Treffpunkt Eingangsbereich, Gebäude C (Pavillon hinter dem Hauptgebäude) in der Schützenstraße 46.