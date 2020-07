Arbeitslosenquote in Marburg-Biedenkopf steigt auf 4,7 Prozent

Jetzt teilen:

Marburg-Biedenkopf. Die Arbeitslosenquote im Landkreis ist im Juli auf 4,7 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Juli 2019 ist das ein Anstieg um fast einen Prozentpunkt. Im Juni lag die Quote bei 4,6 Prozent. Besonders stark ist der Anstieg in zwei Kommunen im Hinterland.Kreisweit meldeten sich 6340 Menschen arbeitslos. Das sind 1177 oder 23 Prozent mehr Arbeitslose als vor einem Jahr. Auch gegenüber Juni 2020 ist die Zahl im Landkreis gestiegen, und zwar um 194 Personen oder 3,2 Prozent.

Breidenbach und Steffenberg stark betroffen

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit betrifft vor allem die Zuständigkeit der Arbeitsagentur, also den Bereich des Sozialgesetzbuchs III. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2019 wurden dort fast 50 Prozent mehr Arbeitslose (970 Personen) gezählt als vor meinem Jahr. Im Bereich des Sozialgesetzbuchs II (Kreisjobcenter) waren es 207 oder 6,6 Prozent mehr. Der Vergleich mit dem Vormonat Juni 2020 betrifft vollständig den Rechtskreis SGB III; in der Versichertengemeinschaft gab es 219 oder rund 8 Prozent mehr Arbeitslose als vor einem Monat. Im SGB II gab es dagegen sogar 25 Arbeitslose weniger.

"Sehr stark betroffen sind Ausländer", erläuterte Volker Breustedt, Leiter der Arbeitsagentur in Marburg, bei der Vorstellung der Zahlen. 13,2 Prozent sind arbeitslos (Vorjahr: 12 Prozent).

Für den gesamten Arbeitsagenturbezirk liegen seit Beginn der Corona-Krise im März 2026 Kurzarbeit-Anzeigen von Betrieben vor. Betroffen sind bis zu 24915 Angestellte, die in Kurzarbeit gegangen sind. Im Juli zeigten 32 Betriebe Kurzarbeit an für 377 Mitarbeiter.

Ob alle diese Firmen das Instrument der Kurzarbeit tatsächlich auch genutzt haben, zeigt sich erst in einigen Monaten. Eine amtliche Statistik existiert bislang nur für den März. Damals waren acht Prozent aller Arbeitnehmer im Kreis von Kurzarbeit betroffen: 7208 Menschen in 822 Betrieben. Insgesamt gibt es im Landkreis 5638 Betriebe, die, weil sie mindestens einen Beschäftigten haben, Kurzarbeitergeld beantragen können.

Breustedt sprach sich dafür aus, das Instrument der Kurzarbeit länger zu ermöglichen. "Es ist für mich allemal besser, Kurzarbeitergeld zu bezahlen, als Arbeitslosengeld."

Weiter am niedrigsten ist die Quote im Hinterland (4,3 Prozent, 1414 Arbeitslose) - vor einem Jahr lag die Quote bei 3,5 Prozent. In der Region Stadtallendorf sind 4,6 Prozent arbeitslos, in Marburg 4,9 Prozent.

Auffällig ist aber, dass in zwei Kommunen im Hinterland der Anstieg an Arbeitslosen zwischen Juli 2019 und Juli 2020 besonders stark ist: In Breidenbach (plus 58,3 Prozent, von 84 auf 133 Arbeitslose) und Steffenberg (plus 59,1 Prozent, von 66 auf 105 Arbeitslose). Volker Breustedt erklärte das damit, dass vor allem Metall-, Stahl- und Elektrobetriebe von der Krise betroffen sind. In Biedenkopf beträgt der Anstieg "nur" 5,4 Prozent, in Gladenbach 21,8 Prozent, in Dautphetal 15,3 Prozent und in Angelburg 2,8 Prozent.

1235 Menschen meldeten sich vergangenen Monat neu arbeitslos. Das sind 286 oder rund 19 Prozent weniger als vor einem Jahr und 204 oder rund 20 Prozent mehr als im Juni 2020. 1041 Personen meldeten sich aus der Arbeitslosigkeit ab, das waren 142 oder 12 Prozent weniger als vor einem Jahr; im Vergleich zum Vormonat Juni 2020 waren es 20 Personen weniger.

Zahl der offenen Stellen wieder steigend

Im Juli wurden 434 neue Arbeitsstellen gemeldet, das waren 139 und damit fast ein Viertel weniger als ein Jahr zuvor; im Vergleich zu Juni waren es 37 oder 9,3 Prozent mehr. Seit April nimmt die Zahl der neu gemeldeten Stellen wieder kontinuierlich zu.

Volker Breustedt betonte, gebe weiterhin Chancen auf Arbeitsplätze. Wichtig dafür sei eine gute Qualifikation - deshalb sei es gut, dass Weiterbildungen nahezu unverändert angeboten und genutzt werden. Er geht weiterhin davon aus, dass die Talsohle durchschritten wurde und wieder mehr Stellen ausgeschrieben werden - wenn auch noch deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. "Der Arbeitsmarkt hat bei uns eine Grippe, aber kein Corona."