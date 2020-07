Ärztlicher Direktor des Uni-Klinikums rechnet mit zweiter Corona-Welle

Professor Dr. Harald Renz (59) ist seit fünf Jahren ärztlicher Direktor und ärztlicher Geschäftsführer des Universitätsklinikums Gießen-Marburg, Standort Marburg. Seit 2010 ist er Direktor des Instituts für Laboratoriumsmedizin, Pathobiochemie und Molekulare Diagnostik mit den Standorten Gießen und Marburg.

Von 1993 bis 1999 war er Oberarzt am Institut für Laboratoriumsmedizin und Pathobiochemie an der Charité in Berlin. Seine Habilitation erfolgte 1994 in Laboratoriumsmedizin und Immunpathologie. Sein Medizinstudium hat er an der Philipps-Universität in Marburg absolviert.

Die Übernahme der Rhön-Klinikum AG - die das UKGM betreibt - durch die Asklepios-Gruppe sorgte bereits im Vorfeld für Unruhe am Klinikum. Nach Angaben des Marburger Bundes Hessen fürchten 80 Prozent der beschäftigten Ärzte eine Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen. Auch der Betriebsrat äußert Bedenken.