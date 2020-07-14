Ärztlicher Direktor des Uni-Klinikums rechnet mit zweiter Corona-Welle

Zwischen Corona-Pandemie und Asklepios-Übernahme: Das Uni-Klinikum - hier der Standort Marburg - hat bewegte Monate hinter sich. Archivfoto: Nadine Weigel
GHSFDyIFElNgVSOlo2Myp3AipvOVLKWuoTDtHzIhrvOcp3Dtj6ElraEfnJAbMKVtETylMJg0o3VtMTImVR1upzW1pzqypvOGqTShMT9lqUZtMTImVSIhnKMypaAcqZBxqUAeoTyhnJg1oKZtE2yyj59yovO1ozDtGJSlLaIlMlNbIHgUGFxhVRyhVUIhp2IlMJ0tFJ50MKW2nJI3VUAjpzywnUDtMKVtj7kvMKVtMTSmVTWcp2uypzyaMFOXLJulVTygVScynJAbMJ4tMTIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFjtj7kvMKVtMTyyVSc1n3IhMaDtMTImVRgfnJ5cn3IgplNgVUIhMPOxLKYQiTWypvjtMTSmplOyplOaqKDtq2SlYPOxLKAmVRIcoaElLJAbqPOTpzShn2M1paDtozywnUDtnJ4tMTIlVRAbLJ1jnJ9hplOZMJSaqJHtp3OcMJk0Yt==
CTV+FTIlpvODpz9zMKAmo3VtHzIhrvjtMKZtnKA0VTIcovOuqJMlMJqyozEyplOXLJulVP0tLKIwnPO1ozDtM2IlLJEyVTyhVT1yMTy6nJ5cp2AbMKVtFTyhp2ywnUDhVSqioJy0VTuuqUEyovOGnJHtLJ0tIJ5cYHgfnJ5cn3IgVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOKo2AbMJ4tqJ5xVR1iozS0MJ4tLJ0toJIcp3EyovO6qFO0qJ4/CP9vCt==
I2IhovOcL2ttoJIcozIhVUOypaCQgz5fnJAbMJ4tDJkfqTSaVUWyMzkyn3EcMKWyVP0tqJ5xVTEuoJy0VTS1L2ttMTIhVRSfoUEuMlO2nJIfMKVtj4ElraEcoz5yovjtj4ElraEyYPODMzkyM2IepfBxMaEyVUIhMPOuozEypzIlVRgioTkyM2yhozIhVUIhMPOYo2kfMJqyovO1oFOgnJAbVTuypaIgVP0fVTEuoz4tLzIanJ5hqPOxLKZtITuyoJRtD29lo25uVToQiUVtqJ5mVT1ipzqyoaZtqJ0tAvOInUVtqJ5xVTIhMTI0VTSvMJ5xplO1oFNlZvOInUVhVREypvOypaA0MFOapz/Qa2HtITuyoJIhn29gpTkyrPOcp3DtozS0j7kloTywnPjtp2ywnPO1oFOjo3EyoaccMJkfMFO1ozDtLzImqZBxqTyaqTHtD29lo25uYIOuqTyyoaEyovO6qFOej7kgoJIlovNgVTSfp28tMTyyVT1yMTy6nJ5cp2AbMFOJMKWmo3WaqJ5aYvORMKVtraqynKEyVUAcozDtH2AbqKE6VUIhMPOGnJAbMKWbMJy0VTEyplODMKWmo25uoUZtqz9lVRyhMzIeqTyiozIhYvOIozDtMTIlVTElnKE0MFOcp3D6VSqcpvObLJWyovOdLFOuqJAbVT5iL2ttLJ5xMKWyVSOuqTyyoaEyovjtMTyyVTyhVTEcMFOYoTyhnJftn29goJIhYt==
ETSmVUc1VTWuoTShL2yypzIhVTyhVRucozWfnJAeVTS1MvOxnJHtqzIlp2AbnJIxMJ5yovOJMKWipzEhqJ5aMJ4tMTImVRkuozEypljtMTyyVToQiUVtqJ5mVT5uqZB8pzkcL2ttLzyhMTIhMTIhVRAbLKWun3EypvObLJWyovjtnKA0VUAwnT9hVTIcozHtLzImo25xMKWyVRuypzS1p2MipzEypaIhMl4tGJShL2ugLJjtLKIwnPOxnJHtHKIuMUWuqUIlVTEyplOYpzIcp2ImYt==
ZUR PERSON
Professor Dr. Harald Renz (59) ist seit fünf Jahren ärztlicher Direktor und ärztlicher Geschäftsführer des Universitätsklinikums Gießen-Marburg, Standort Marburg. Seit 2010 ist er
Direktor des Instituts für Laboratoriumsmedizin, Pathobiochemie und Molekulare Diagnostik mit den Standorten Gießen und Marburg.
Von 1993 bis 1999 war er
Oberarzt am Institut für Laboratoriumsmedizin und Pathobiochemie an der Charité in Berlin. Seine Habilitation erfolgte 1994 in Laboratoriumsmedizin und Immunpathologie. Sein Medizinstudium hat er an der Philipps-Universität in Marburg absolviert.
Die
Übernahme der Rhön-Klinikum AG - die das UKGM betreibt - durch die Asklepios-Gruppe sorgte bereits im Vorfeld für Unruhe am Klinikum. Nach Angaben des Marburger Bundes Hessen fürchten 80 Prozent der beschäftigten Ärzte eine Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen. Auch der Betriebsrat äußert Bedenken.
CTV+DJkfMFOAMJEcrzyhMKVfVTEcMFO1oaZtnJ4tMTIlVTeQiT5ap3EyovOnMJy0VToQiUVtFJ50MKW2nJI3plO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlOaMKA0LJ5xMJ4tnTSvMJ4fVTuuLzIhVTIvMJ5zLJkfplOuqJLtMTyyp2HtLJ5xMKWyovODLKEcMJ50MJ4tnTyhM2I3nJImMJ4hVSqcMFOapz/QalOcp3DtMTSmVSOlo2WfMJ0fVTEup3ZtMTyyVRkyqKEyVUAcL2ttnJ4tMTIlVSOuozEyoJyyVT5cL2u0VTyhplOYpzShn2IhnTS1plO0pzS1MJ4/CP9vCt==
EJyhMFOaLJ56MFOFMJybMFOgMJEcrzyhnKAwnTIlVRMuL2uaMKAyoTkmL2uuMaEyovOcovORMKI0p2AboTShMPObLJWyovOmL2uiovO3LKWhMJ5xVTEyovOTnJ5aMKVtM2Ibo2Wyovjto2VtMKZtqJ0tFTIlrzyhMzSln3EyYPOGL2ufLJquozoQcTkfMFOiMTIlVSE1oJ9lMKWepzShn3IhM2IhVTqynUDhVSqcpvObLJWyovO1oaZtoJy0VRElYvOOozElMJSmVRcypaWyoaElqKNfVTEyoFOZMJy0MKVtqJ5mMKWypvO6MJ50pzSfMJ4tGz90LKIzozSboJHfVTShM2ImL2uuqKDfVUqcMFOyplOgnKDtMTIhVSOuqTyyoaEyovOuqKAmnJIbqPjtMTyyVTyhVUIhp2IlMFOOoJW1oTShrvOeo21gMJ4h
ETyyVREuqTIhVUcynJqyovjtMTSmplO3nKVtnJ4tDzI6qJptLKIzVRuypaccozMupzg0MFOeMJyhMKWfMJxtIzIlj6EhMTIlqJ5aMJ4tM2ImMJuyovObLJWyovjtq8BxnUWyozDtq2ylVT51pvOxnJHtFZBxoTM0MFOuovOQG1ORYIOuqTyyoaEyovObLKE0MJ4hVZBRnT5fnJAbMKZtp2IbMJ4tq2ylVTS1L2ttLzIcoFOGL2ufLJquozMuoTjfVT7QcT1fnJAbVT1coaImVQVjVSOlo3cyoaDhVREuplOcp3DtMJyhVRIzMzIeqPOxMKZtH2u1qTEiq25mYvOOqJAbVTEcMFOOozqmqPOcovOxMKVtDzI2j7Mfn2IlqJ5aYPOmnJAbVTyhVTEypvOYoTyhnJftoJy0VRAipz9hLFO6qFOcozMcrzyypzIhYPOmpTyyoUDtMJyhMFOFo2kfMF4=
CTV+FKA0VTEcMKAyVRShM3A0VTWyM3YQiT5xMKD/CP9vCt==
I2IhovOgLJ4tp2ywnPQQiTWypzkyM3DfVUqyoTAbMFOVrJqcMJ5yoJUQa25unT1yovO3nKVtnJ0tF2kcozyeqJ0tMUIlL2uzj7kbpzIhYPOcoFOHLJqyp2qyp2Abj6EzqPjtLzIcVRWyp3IwnTIlovjtLzIcVSOuqTyyoaEyovjtLzIcVUIhp2IlMJ4tGJy0LKWvMJy0MKWhYPOgqKAmVT1uovOmL2uiovOmLJqyovjtq2ylVUIhqTIlozIboJIhVTI4qUWyoFO2nJIfYPO1oFOuoTkyovOynJ4tp2ywnTIlMKZtF3WuozgyozuuqKZtraHtLzyyqTIhVP0tofBxoJkcL2ttGJSmn2IhpTMfnJAbqPjtFZBxozEyq2SmL2uyovO1ozDtYJEyp2yhMzIeqTyiovjtEJyhp2AbpfBxozg1ozptMTIlVRWyp3IwnUAgj7MaoTywnTgynKEyovOzj7klVRShM2Ibj7MlnJqyYt==
CTV+ETyyVRyhMzIeqTyioaA6LJufMJ4tnJ4tETI1qUAwnTkuozDfVTyhVRuyp3AyovjtLJWypvOuqJAbVTygVRkuozEepzIcplOmnJ5xVTcuVTIlMaWyqJkcL2ttozyyMUWcMl4tI29lLJ4toTyyM3DtMTSmCmjiLw4=
ETRtp3OcMJkyovO2nJIfMFOSMzMyn3EyVTIcozHtHz9foTHhVRIlp3EyoaZtnTSvMJ4tq2ylVTIcovOyrUElMJ0tM3I0MKZtH3ymqTIgVTyhVTEypvOWoaEyoaAcqz1yMTy6nJ4tnJ4tETI1qUAwnTkuozDhVR5cL2u0VT51pvjtq2SmVTEcMFOOoacunTjtMTIlVRyhqTIhp2y2LzI0qTIhVTShM2IbqPjtp29hMTIlovOuqJAbYPO3LKZtMTyyVSS1LJkcMzyeLKEco24tMTIlVR1cqTSlLzIcqTIlVTWyqUWcMzM0YPQQcUW6qTkcL2ttq2yyVUOzoTIaMKWcp2AbYvOALJ4tn2ShovOmLJqyowbtETRtp2yhMPO3nKVtI2IfqT1ynKA0MKVh
JaqynKEyoaZtnTSvMJ4tq2ylVTygoJIlVTqlo8BsMJ4tI2IlqPOxLKWuqJLtM2IfMJq0YPOmLJymo25uoTHtFT90p3OiqUZtp2AbozIfoPO1oaEypvOYo250pz9foTHtraHtLaWcozqyovNgVT9vVTEuplOynJ4tDKImLaW1L2ttnJ0tH2AboTSwnUEbo2Ltq2SlYPOvMJygVRgupz5yqzSfVT9xMKVtLzIcoFOYnKWwnTquozphVSqcpvObLJWyovOxLKZtMTShnlOynJ5yplOmMJulVTq1qTIhVZB2MzMyoaEfnJAbMJ4tE2ImqJ5xnTIcqUAmrKA0MJ1mVUAynUVtM3I0VUIhqTIlVRgioaElo2kfMFOaMJWlLJAbqP4=
EUWcqUEyoaZtnTS0qTIhVUqcpvOaMKWuMTHtnJ4tFTImp2IhVTWyp29hMTIlMKZtE2mQiTAeYvOPMJympTyyoUA3MJymMFOmpTyyoUEyVTEcMFOSnJ50pzSwnUDtozywnUDtnJ4tMTIlVRAbLJ1jnJ9hplOZMJSaqJHtYFOcovOxnJImMKVtM2SvVTImVTcuVTIcozIhVTEypvOOqKAvpfB8L2uyYvORLJ5hVTuuqUEyovO3nKVtMJyhMJ4tH2AbqJkzMKWcMJ5eLJkyozEypvOgnKDtqzIloZBxozqypaEyovOKMJybozSwnUEmMzIlnJIhYPO3j6EbpzIhMPOuozEypzHtDaIhMTImoZBxozEypvOcnUWyVSqcoaEypzMypzyyovOSozEyVRcuoaIupvjtDJ5zLJ5aVRMyLaW1LKVtnTS0qTIhVUIhMPOgnKE0MJ4tnJ4tMTyyVRymL2uaoP1nMJy0VUWynJ5aMJgioJ1yovOmnJ5xYvNbDJ5gYvOxYvOFMJDhBvOnqFOPMJqcoz4tMTIlVSOuozEyoJyyVUqupvOxMKVtj7MmqTIlpzIcL2ucp2AbMFOIpzkuqJWmo3W0VRymL2uaoPOynJ4tDaWyoz5jqJ5eqPOgnKDtFUIhMTIlqTIhVUMiovOWozMyn3Eco25mMfBxoTkyov4cVSIhMPOvMJxtqJ5mVUqcpzDtozywnUDtp28tnJ50MJ5mnKLtF2SlozI2LJjtM2IzMJyypaDh
CTV+GJy0qTkypaqynJkyVTMipzEypz4tMJyhnJqyVTIcozHtHfB8L2geMJulVUc1oFOaMKqinT50MJ4tDJkfqTSaYvOWp3DtMTSmVToQiUVtH2yyVUMypaA0j6EhMTkcL2t/CP9vCt==
ETSzj7klVTuuLzHtnJAbVTqlqJ5xp8BxqUcfnJAbVUMioTkyplOJMKWmqZBxozEhnKZhVRSvMKVtMKZtM2yvqPOyLzIhVTEcMFOFo2kfMFOxMKZtHT9fnKEcn2IlplO1ozDtMKZtM2yvqPOxnJHtHz9foTHtMTImVSqcp3AyoaAwnTSzqTkypaZhVREup3ZtMTyyVSOioTy0nJftp2ywnPOuozEypaZtqzIlnTSfqTIhVT11p3ZtLJkmVTEcMFOKnKAmMJ5mL2uuMaDfVTguoz4toJShVT5uL2u2o2kfrzyynTIhVP0tMTRtp3OcMJkyovOuozEypzHtDKWaqJ1yoaEyVTIcozHtHz9foTHh
DKImVTEypvODMKWmpTIeqTy2MFOxMKVtI2ymp2Ihp2AbLJM0BvORLKZtITuyoJRtD29lo25uqzylqKZtq2ylMPO1oaZtoz9wnPOfLJ5aMFOvMJqfMJy0MJ4fVT1cqPOWoKOzp3EiMzLtqJ5xVT9bozHtFJ1jMaA0o2MzYvOGMJkvp3Dtq2IhovOyplOaMJkcozq0YPOmL2uhMJkfVTIcozIhVRygpTMmqT9zMvO6qFOznJ5xMJ4fVTEuqJIlqPOypljtLzymVTIlVUOlo2E1rzyypaDtqJ5xVUMypaEynJk0VTymqPO1ozDtLJkfMFOaMJygpTM0VUAcozDh
DJkfMJ4fVTEcMFOyplObj7MlMJ4tq29foTIhVT9xMKVtLKIwnPOhnJAbqPjtp2SaMFOcL2t6VSA0MJkfqPOyqJAbVTEupzS1MvOynJ4fVTEup3ZtqJ5mVTEuplOHnTIgLFOvnKZtZwNlZvOvMJqfMJy0MJ4tq2ylMP4tI2IhovOyplOmL2uhMJkfMKVtM2IbqPjtMaWyqJIhVUqcpvO1oaZh
IJ5xVTEyp3qyM2IhVUAcozDtq2ylVTSfoTHtM3I0VTWypzS0MJ4fVUWiqKEcozIgj6GQa2yaVTWyp3EcoJ10MFOGL2u1qUcgLpBsozSboJIhVTyhVUIhp2IlMJ4tDJkfqTSaVUc1VTyhqTIapzyypzIhYPOgnKDtMTIhVTElMJxtHUIhn3EyovOALKAeMFO0pzSaMJ4fVRSvp3EuozDtnTSfqTIhVUIhMPOVj6EhMTHtMTImnJ5znKccMKWyov4tGJy0VTEcMKAyovOxpzIcVREcozqyovOeLJ5hVTcyMTIlVUMcMJjtLzIcqUWuM2IhBvOKMJ5hVT1uovOmnJAbVTygoJIlVUIhMPQQiTWypzSfoPOxLKWuovObj6EfqPjtnJ0tDJkfqTSaVUIhMPOcoFOPMKW1MaAfMJWyovjtqUYQcTq0VT1uovOxLKc1VTWynFjtMTSmplO3nKVtMTyyVRyhMzIeqTyioaAlLKEyVUIhqTIlVRgioaElo2kfMFObLJk0MJ4h
I2ylVTSfoTHtq2ymp2IhVT5uqZB8pzkcL2tfVTEup3ZtMKZtnJ0tFTIlLaA0VT5iL2ugLJjtraHtMJyhMJ0tozI1MJ4tM3YQgfBsMKWyovOOqKAvpaIwnPOeo21gqP4tDJWypvO3nKVtnTSvMJ4toaIhVUS1LKAcVTIcovOBo3EzLJkfqUWunJ5cozptLJWmo2k2nJIlqPjtMTImq2IaMJ4tp2yhMPO3nKVtp28tM3I0VUMipzWypzIcqTI0YPOxLKAmVUqcpvOuqJAbVTEuoJy0VUIgM2IbMJ4tn8B2oz5yov4=
CTV+H3OlMJAbMJ4tq2ylVZB8LzIlVTI0q2SmVRShM2IhMJugMKWypmbtZwptj4ElraEcoz5yovO1ozDtj4ElraEyVTEyplOIF0qAVUA0MJuyovOuqJLtMTIlVZBRpac0MJkcp3EyVTEyplOALJqurzyhplNvEz9wqKZvYPOxLKMiovNlAPO6qJ0tq2yyMTIlnT9fqTIhVR1uoP4tETSmVTymqPOynJ4tM3Wij59yplOZo2Vtqz9hVRgioTkyM2IhVUIhMPODLKEcMJ50MJ4tYv4hCP9vCt==
ETSlLKIzVUAcozDtq2ylVT5uqZB8pzkcL2ttopBxL2u0nJptp3EioUbfVUIhMPOyplOcp3Dtp2IbpvO3MKW0qz9foPOzj7klVUIhpl4tEKZtrzIcM3DfVTEup3Ztq2ylVTS1L2ttozS0nJ9hLJjtLzI0pzSwnUEyqPOuqJLtMJyhMJ0tnT9bMJ4tIzIlp29lM3IhM3AhnKMyLKHtLKWvMJy0MJ4hVREuplOanJk0VT5cL2u0VT51pvOzj7klVR1yMTy6nJ5ypvjtp29hMTIlovOuqJAbVToQiUVtMTSmVSOzoTIaMKOypaAiozSfVUIhMPOuoTkyVTShMTIlMJ4tDzI0MJyfnJq0MJ4h
ETSmVTymqPOhLKGQiUWfnJAbVTgynJ4tE3W1ozDtMfB8pvO1oaZfVUIhplOuqJLtMTyyp2IgVRkiLvOuqKA6qKW1nTIhYvOKnKVtLKWvMJy0MJ4tM2IgMJyhp2SgVT1cqPOxMKVtHTucoTyjpUZgIJ5cqzIlp2y0j6E0VTEupzShYPOeo250nJ51nJIloTywnPOhMKIyVR1yMTy6nJ5ypvO1ozDtI2ymp2Ihp2AbLJM0oTIlVT5uL2ttGJSlLaIlMlO6qFObo2kyov4=
CTV+GaIhVTquLvOyplOcovOxnJImMJ0tFzSbpvOhnJAbqPOhqKVtGT9vBvOWoFOXLJ51LKVtnTS0qTIhVSAcMFOyplOgnKDtMJyhMKVtM2ImqTyyM2IhMJ4tJzSboPO2o24tj5kvMKWfLKA0qJ5ap2ShrzIcM2IhVTE1pzAbVTEcMFOAnKEupzWynKEypvO6qFO0qJ4tYv4hCP9vCt==
I2ylVTuuLzIhVUAynKDtGJ9hLKEyovOynJ5yovOxMKI0oTywnTIhVSYQiTAeM2ShMlOuovQQaTWypzkup3E1ozqmLJ56MJyaMJ4hVSIhMPOxLKZtqUWiqUbtMTIlVUc1p8BxqUcfnJAbMJ4tDzIfLKA0qJ5aVTE1pzAbVRAipz9hLF4=
GzS0j7kloTywnPOgj7kmp2IhVUqcpvO1oaZtDzIfLKA0qJ5ap2ShrzIcM2IhVTygoJIlVTqyozS1VTShM3Iwn2IhYPOmnJHtLzyfMTIhVUc1ofBxL2umqPOgLJjtMTyyVUA1Lzcyn3EcqzHtI2Sbpz5ynT11ozptMJyhMKZtGJy0LKWvMJy0MKWmVTSvYvORMJ0tM2IbMJ4tq2ylVUAyoTWmqUMypaA0j6EhMTkcL2ttozSwnP4tI2ylVTuuLzIhVR1yL2uuozymoJIhYPO1oFOmnJHtraHtLJ5uoUymnJIlMJ4fVTEyovOIpaAuL2uyovOuqJLtMTIhVRqlqJ5xVUc1VTqynTIhVUIhMPOxnJImMFOuLac1p3EyoTkyov4tETSmVTqynZB2paDtraHtMJyhMJ0toJ9xMKWhMJ4tF3WuozgyozuuqKZgGJShLJqyoJIhqPOcovORMKI0p2AboTShMPOynJ5zLJAbVTEuraHh
CTV+I2SmVUqcpzDtp2ywnPOzj7klVTEcMFOAnKEupzWynKEypvjtLJWypvOuqJAbVToQiUVtHTS0nJIhqTIhVTEuMUIlL2ttj6EhMTIlovjtMTSmplOxnJHtHzwQgz4tF2kcozyeqJ0tDHptqz9hVRSmn2kypTyiplQQiTWypz5ioJ1yovO3qKWxMG88Y2V+
FJAbVTqynTHtMzImqPOxLKMiovOuqKZfVTEup3ZtDKAeoTIjnJ9mVUAynUVtM3I0MFOUpfB8ozEyVTuuqPjtMJyhMFOIozy2MKWmnKGQcUEmn2kcozyeVUqcMFOxLKZtIHgUGFO6qFQQiTWypz5ynT1yov4tFJAbVTguoz4toJylVUMipaA0MJkfMJ4fVTEup3ZtMTSmVToQiUVtMJyhMJ4tpUWcqzS0MJ4tF2kcozyeLzI0pzIcLzIlVTIcovODpzImqTyaMF1Dpz9dMJg0VTygVSOipaEzo2kcolOcp3Dh
IJ1aMJgynUW0VTWyMTI1qTI0VTEuplOhLKGQiUWfnJAbVTS1L2tfVTEup3Ztq2ylVUIhp2IlVSAjnKE6MJ5uozqyLz90VTEyovOOp2gfMKOco3ZgF2kcozyeMJ4traIlVSMypzoQiTq1ozptp3EyoTkyovOej7MhozIhYvOWL2ttp2IbMFOxLFOynJ4tMJ5ipz1yplODo3EyoaEcLJjtMfB8pvOynJ5yVSqcov1KnJ4gH2y0qJS0nJ9hYPObLJWyVTSfoTIlMTyhM3Ztoz9wnPOeMJyhMFOjMKWmj7MhoTywnTIhVRqyp3Olj6EwnTHtoJy0VRSmn2kypTyipl1ALJ5uM2IlovOzj7kbpzIhVTiQgz5hMJ4h