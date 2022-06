Ästethik der Marburger "Betonmonster"

Susanne Saker befasst sich seit mehreren Jahren mit der Brutalismus-Architektur in Marburg.Ihr gefällt die brutalistische Ästhetik. Foto: Heike Döhn

MARBURG - Das Hörsaalgebäude auf den Lahnbergen, das ehemalige Postgebäude, das Fernheizwerk oder das Hochschulrechenzentrum - die Fotografin Susanne Saker ist fasziniert von solchen "Betonmonstern". Eine Auswahl von Fotografien zur Brutalismus-Architektur in Marburg zeigt sie bis zum 19. Juni am Rudolphsplatz.

Formenexperimente

statt Fachwerkidylle

Für die experimentelle Ausstellung "Marburg brutal" wurden Fotografie-Drucke mit Makulaturkleister direkt auf die Betonoberflächen rund um den Rudolphsplatz aufgebracht. Sie verbinden so den Platz mit anderen Marburger Bauten aus Beton. Auf solche Bauten hat sich die Marburger Fotografin Saker seit 2016 spezialisiert: "Mich fasziniert die Geometrie dieser Gebäude, und dass sie durch die Fotografie eine ganz eigene Ästhetik entwickeln", erklärt sie. "Ich mag die Form, ich mag das Raue und Unverfälschte."

Sakers Motive richten den Blick auf die Ästhetik der Gestaltung in Beton. Die Fotografin beschäftigt sich mit Form und Material der Gebäude, und wie sie sich mit der Zeit verändern. Ihre fotografischen Beobachtungen von 2016 bis 20121 dokumentieren auch Veränderungen und Verwitterung. Der Präsentationsort Rudolphsplatz hat mit seinen Geländern, kantigen Formen und dem Brunnen aus Sichtbeton selbst eine Nähe zur brutalistischen Ästhetik.

Die Ausstellung bietet ungewöhnliche Perspektiven, sie entstanden aus dem fotografischen Blick von Susanne Saker, die auf Reisen brutalistische Bauformen schätzen lernte: "Meine Vorliebe für brutalistische Architektur hat sich in London herausgebildet. Dort gibt es brutalistische Bauten ja förmlich an jeder Ecke. Und auch dort sind sie nicht jedermanns Geschmack. So begann ich mich dann auch hier in Marburg mit den sogenannten ,Betonmonstern' näher zu beschäftigen." Kunsthistorikerin Celica Fitz sagt: "Während die meisten Menschen mit Marburg die Fachwerkbauten der Oberstadt verbinden, interessieren sich Architekten oft besonders für die Formenexperimente moderner Architektur." Susanne Saker lebt und arbeitet in Marburg. Ihre Beobachtungen teilt sie auf dem Instagramkanal @brutal_marburg.