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Dienstag, 14.04.2020 - 11:00
2 min

Auch das Europafest fällt aus

Von Michael Rinde
Beim Europafest 2018 traten unter anderem Bauchtanzgruppen auf. Bis zur Neuauflage dauert es nun ein Jahr länger. Schuld ist natürlich die Corona-Epidemie. Archivfoto: Thorsten Richter

Beim Europafest 2018 traten unter anderem Bauchtanzgruppen auf. Bis zur Neuauflage dauert es nun ein Jahr länger. Schuld ist natürlich die Corona-Epidemie. Archivfoto: Thorsten Richter

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Stadt und Kreis Marburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Stadtallendorf,-stadt Stadtallendorf
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