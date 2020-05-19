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Dienstag, 19.05.2020 - 05:00
4 min

Auch in Marburg-Biedenkopf sind Betrüger aktiv

Täter nutzen Ängste in der Corona-Krise aus und stellen sogar Anträge auf Soforthilfe. Polizeiexperte Dirk Hintermeier warnt vor unseriösen Angeboten im Internet,

Von Katja Peters
Datenmissbrauch hat in Krisenzeiten Hochkonjunktur. Dabei nutzen Betrüger die Notlagen der Opfer oder Lieferengpässe bei bestimmten Waren für ihre Zwecke aus. Symbolfoto: Bernd Weißbrod dpa/lno

Datenmissbrauch hat in Krisenzeiten Hochkonjunktur. Dabei nutzen Betrüger die Notlagen der Opfer oder Lieferengpässe bei bestimmten Waren für ihre Zwecke aus. Symbolfoto: Bernd Weißbrod dpa/lno

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Stadt und Kreis Marburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt
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