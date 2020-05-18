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Montag, 18.05.2020 - 17:00
3 min

Auch in Marburgs Kinos ist kein wirtschaftlicher Betrieb möglich

Cineplex bleibt weiterhin geschlossen. Auflagen der Landesregierung zu hoch für Kinobetreiber. Aktuell gibt es keine neuen Filme.

Von Uwe Badouin
Das Cineplex Marburg und der Kunstverein in den Abendstunden, doch es ist ein Foto aus Vor-Corona-Zeiten. Die Kinosäle sind seit Wochen geschlossen. Die Auflagen für eine mögliche Öffnung sind jedoch enorm. Foto: Thorsten Richter

Das Cineplex Marburg und der Kunstverein in den Abendstunden, doch es ist ein Foto aus Vor-Corona-Zeiten. Die Kinosäle sind seit Wochen geschlossen. Die Auflagen für eine mögliche Öffnung sind jedoch enorm. Foto: Thorsten Richter

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Stadt und Kreis Marburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt Marburg
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