Montag, 18.05.2020 - 17:00
3 min
Auch in Marburgs Kinos ist kein wirtschaftlicher Betrieb möglich
Von Uwe Badouin
CTV+GJSlLaIlMl48Y2V+VSAynKDtGJ9hLKEyovOmnJ5xVTyhVRuyp3AyovOYnJ5ipljtITuyLKEypvjtGKImMJIhVUIhMPOFMKA0LKIlLJ50plOaMKAwnTkip3Ayov4tE2ShrvOfLJ5ap2SgVUqypzEyovOmnJHtoaIhVTqyj7MzMz5yqPNgVTqyozS1MKV6VTiQgz5hqTIhVUAcMFOaMpB2MzMhMKDtq2IlMTIhYvORLKZtGTShMPOVMKAmMJ4tnTS0VTSgVQphVR1unFOvMKAwnTkip3AyowbtETyyVRIcoaWcL2u0qJ5aMJ4tMZB8pzMyovO3nJIxMKVtj7MzMz5yov4tITuyo3WyqTymL2ttq8BxpzHtMKZtLJkmolOgj7MaoTywnPjtMKAmMJ4traHtM2IbMJ4tqJ5xVTIcozIhVRgcoz9vMKA1L2ttLJ56qKAwnTkcMpBsMJ4tYFOiMTIlVUIgM2IeMJulqP4tET9wnPOxLKAmVTEuoJy0VUS1LKAcVZB8LzIlVR5uL2u0VUqcMJEypvOynJ4tH3GQiTAeVR5ipz1uoTy0j6E0VUIhMPOJo3VgD29lo25uYHSfoUEuMlOynJ5eMJulqPjtnKA0VT5iL2ttMzIlov4tETyyVRS1MzkuM2IhVTI0q2RtMfB8pvOxnJHtF2yho3ZfVTEcMFOcovOALKWvqKWaVTIcozIhVTIho3WgVTuinTIhVSA0MJkfMJ53MKW0VTuuLzIhYPOmnJ5xVTIho3WgYt==
FzIxMFO6q2IcqTHtH2y0raWynJuyCTWlVP8+opB8p3A0MFOzpzIcVTWfMJyvMJ4=
VxywnPO3LKVtnJ0tMKWmqTIhVR1ioJIhqPO0o3EuoPOypaAwnUWiL2gyovO1ozDtp2Abo2AenJIlqPjtLJkmVTEcMFOBLJAbpzywnUDtn2SgBvOWnUVtn8B2oz50VUqcMJEypvOuqJMgLJAbMJ4vYPOmLJq0MFOxnJHtGJSlLaIlM2IlVRgcoz9vMKElMJyvMKWcovOALKWco24tD2kip21uoz4hVREypvOypaA0MFOGL2ulMJAeVTuuqPOmnJAbVTqyoTIaqP4tGaIhVUA0MJkfMJ4tD2kip21uoz4tqJ5xVTybpzHtF29foTIaMJ4tnJ4tFTImp2IhVZBpLzIloTIaqJ5aMJ4tLJ4fVT9vVTImVZB8LzIlnTS1pUDtopB2M2kcL2ttnKA0YPOxnJHtDKIzoTSaMJ4traHtMKWzj7kfoTIhVUIhMPOxLJ1cqPOynJ4tF2yholO3nKW0p2AbLJM0oTywnPO6qFOvMKElMJyvMJ4hVPWYLJ5hVTywnPOxMJ4tE8Bxp3EyYFO1ozDtGJy0LKWvMJy0MKWmL2u1qUbto3WaLJ5cp2yypzIhClOYLJ5hVTywnPOyplOznJ5uoaccMJkfVUA0MJ1gMJ4/VvORnJImMFOTpzSaMJ4tnTS0VUAcL2ttGJSlnJ9hVRAfo3AgLJ5hVTqyp3EyoTk0VUIhMPOcp3DtraHtMTIgVRMurzy0VTqyn29goJIhBvNvETyyVRS1MzkuM2IhVUAcozDtq2ylqUAwnTSzqTkcL2ttn2S1oFO1oKAyqUcvLKVhVt==
EfB8ozLtHKIuMUWuqT1yqTIlVTWyofB2qTyaMFOdMJEypvOmnKE6MJ5xMFOYnJ5iLzImqJAbMKVhVREuplOmMJxtoJy0VTIcozIgVSc1M2ShM3Aeo3WlnJEipvO0nTIipzI0nKAwnPO6qFOipzquozymnJIlMJ4hVRWyp2I0raDtq8B8pzEyVTEuoz4toaIlVTcyMTHtraqynKEyVRgcoz9lMJybMF4=
I2IcoPOmnJAbVTSvMKVtMJyhLJ5xMKVtqJ5vMJguoz50MFODMKWmo25yovOhnJAbqPO6qFOhLJuyVTgioJ1yovOxj7klMzIhYPOeLJ5hVTImVT5uL2ttMTyyp2IlVSWyM2IfVUOup3AcMKWyovjtMTSmplOcovOynJ5ypvOFMJybMFOhnJAbqPOyqUquVTIcozHtM3YQgfBsMKWyVRqlqKOjMFjtp29hMTIlovOhqKVtMJyhMFODMKWmo24tp2y0raDtYFOxMJ5hVT1uovOxLKWzVT5cL2u0VT5unPOuovOynJ5yoFOuozEypzIhVR1yoaAwnTIhVUMipzWynJqynTIhYvOGnJAbVTyhVTIcozIlVSWynJuyVTShVTIcozIlVTShMTIlMJ4tHTIlp29hVUc1VUAynJ5yoFODoTS0rvO2o3WvMJy6qKAwnTmQcT5aMJkhYPO3nJHtMaYQiTuypvQQiTWfnJAbYPOcp3DtozywnUDtMKWfLKIvqP4=
JaIxMJ0topB8p3AyovOxnJHtHTIlp29hLJkcMJ4tMTIlVRWyp3IwnTIlVTIlMzSmp3Dtq2IlMTIhYPO1oFOcoFOTLJkfMFOynJ5ypvOOoaA0MJAeqJ5aVUqynKEypzHtpT90MJ56nJIfoTHtD29lo25uqzylqKZgIUYQcTqypvOuqKAznJ5xnJptoJSwnTIhVUc1VTiQgz5hMJ4hVREuplOcp3DtMfB8pvOxnJHtF2yho3Zto3WaLJ5cp2S0o3Wcp2AbVT3QgzqfnJAbYPO3MJ5hVTEcMFOYLKW0MJ4to25fnJ5yVTqyn2S1MaDtq2IlMTIhYvORLKZtraqynKEyVSOlo2WfMJ0tp2yhMPOxnJHtIT9coTI0qTIhLJ5fLJqyovOcoFOQnJ5ypTkyrPO1ozDtnJ0tD2SjnKEioP1QMJ50MKVfVTEcMFOuqJMapaIhMPOxMKVtDJWmqTShMUAlMJqyoUIhM2IhVTcyVT5uL2ttE3YQgfBsMFOhqKVtqz9hVTIcozIlVTWcplOxpzIcVSOypaAiozIhVTqfMJywnUcynKEcMlOvMJ51qUc0VUqypzEyovOxj7klMzIhYt==
GzSgMJ4tMTIlVRWyp3IwnTIlCTWlVP8+p29foTIhVTIlMzSmp3Dtq2IlMTIh
VyqcMFOeLJ5hVTywnPOmnJAbMKWmqTIfoTIhYPOxLKAmVT5cL2u0VT1ynUVtGJIhp2AbMJ4tnJ4tMTIlVSEinJkyqUEyVUAcozD/VvjtMaWuM3Dtp2ywnPOALKWco24tD2kip21uoz4hVSMipvOdMJEyVSEinJkyqUEyVTIcozIhVSsQcTAbqTIlClOSnJ5yVRSgpTIfLJ5fLJqyYPOxnJHtMKZtoz9wnPOaLKVtozywnUDtM2yvqQ8tH2yyVTWlj6E1L2u0MFOuqJLtnzIxMJ4tEzSfoPOgMJulVR1cqTSlLzIcqTIlVTWynFOynJ5yoFOaMKWcozqypzIhVSIgp2S0rv4tFJ0tH2Abozy0qPOeo3A0MKDtMJyhMFOYnJ5in2SlqTHtLJg0qJIfoPOlqJ5xVUcynT4tEKIlol4tETS2o24tM2IbMJ4tGTy6MJ56M2Ivj7kbpzIhVToQiUVtMTyyVRMcoT1yVTSvYPOYo3A0MJ4tMfB8pvOZj7kzqUIhMljtF2kcoJSuozkuM2HfVSA0pz9gYPOHMJAbozyeYPOFMJyhnJq1ozptqJ5xVTEcMFOAnKEupzWynKEypv4tEJyhMFOYnJ5in2SlqTHtnKA0VTSfp28toaIlVTIcozHtEJyhozSboJIkqJIfoTHtMfB8pvOxnJHtF2yho3Zh
EzSmqPOaMJ5uqKAiVUqcL2u0nJptnKA0VTEypvOJMKWeLKIzVUMiovOGj7mQa2yan2IcqTIhYPODo3Owo3WhVUIhMPOUMKElj6Ehn2IhYvORj7klMzIhVRgcoz9mVSOipTAipz4to2EypvOUMKElj6Ehn2HtqzIln2S1MzIhClORMKW6MJy0VTqcoUD6VSOipTAipz4tnJ0tGTyyMzIlp2IlqzywMFOdLFjtnJ0tF2yholOhMJyhYt==
IJ5xVUc1VTq1qTIlVRkyqUc0BvOSplOanJW0VTSeqUIyoTjtn2IcozHtozI1MJ4tEzyfoJHfVUqynJjtMTyyVSMypzkynJuypvOxnJHtH3EupaEmVUMiovOPoT9wn2W1p3Eypz4tq2yyVTEyoFOhMKIyovOXLJ1ypl1Po25xYHMcoT0tnJ4tMTIhVRuypzWmqPOiMTIlVUAiM2SlVTyhplOeo21gMJ5xMFOXLJulVUMypaAwnT9vMJ4tnTSvMJ4hVPWBMKIyVRMcoT1yVTgioJ1yovOhqKVtMTShovOcovOxnJHtF2yho3ZfVUqyovOuqJAbVTEcMFOapz/Qa2IhVRW1ozEyp2mQcT5xMKVtq2yyVRWurJIlovjtDzSxMJ4gI8B8paE0MJ1vMKWaVT9xMKVtGz9lMUWbMJyhYIqyp3EzLJkyovOcnUWyVRgcoz9mVZB2MzMhMJ4vYPOmLJq0VR1upzyiovOQoT9moJShovjtMTyyVTEypacynKDtLKIwnPOynJ4tDKI0o2gcoz8tLKIzVTEyoFOAMKAmMJqyoZBxozEyVTygVRSzMfB2oTkypvOvMKElMJyvqP4tH2yyVTiQgz5hMFOmnJAbVUMipaA0MJkfMJ4fVTEup3ZtEzyfoJHfVTEcMFO1oFOKMJybozSwnUEyovObMKW1oFOaMKA0LKW0MKDtq3IlMTIhVUIhMPOcoFOHpaIvMJjtqJ50MKWaMJquozqyovOmnJ5xYPOho2AbVRWyp3IwnTIlpT90MJ56nJSfVTwQcUE0MJ4h
FJulVRMurzy0BvNvETyyVZBJMzMhqJ5aVTymqPOypzkuqJW0YPOuLzIlVTEcMFOVj7klMTIhVUAcozDtp28tnT9wnPjtMTSmplO3nKVtp2yyVTguqJ0tozIboJIhVTiQgz5hMJ4hVvOCLvOxnJHtF2yho3ZtnJ4tGJSlLaIlMlOvLJkxVZB2MzMhMJ4fVTymqPOuoUAiVT5iL2tto2MzMJ4h