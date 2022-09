"Auf kurzem Wege informieren"

Im Austausch: Elke Siebler (von links, Leiterin Beratungs- und Begegnungszentrum am Richtsberg), Volker Breustedt (Leiter Agentur für Arbeit), Uwe Wellauer (Regionaler Leiter der Familienkasse Hessen), Stadträtin Kirsten Dinnebier, Najim Boussouf (Führungsberater Familienkasse Hessen), Marion Guder (Beauftragte für Chancengleichheit, Agentur für Arbeit). Foto: Arbeitsagentur Marburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Die Familienkasse ist Ansprechpartnerin, wenn es um die Leistungen Kindergeld und Kinderzuschlag geht, und die Marburger Arbeitsagentur bei Fragen zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.

Jedoch sei es "wichtig, Menschen vor Ort zu treffen und sie auf kurzem Wege zu informieren über die Angebote der Familienkasse und der Arbeitsagentur" - darin seien sich die Akteure der Stadt Marburg, der Familienkasse und der Arbeitsagentur einig, hieß es in einer Mitteilung. Denn bei vielen Personen sei oft noch viel zu wenig bekannt, welche Angebote und Leistungen es für sie gebe.

Um dies zu verdeutlichen und nach außen zu tragen, trafen sich in der Marburger Arbeitsagentur Stadträtin Kirsten Dinnebier, die Leiterin des Beratungs- und Begegnungszentrum am Richtsberg (BBGZ), Elke Siebler, Leiter der Agentur für Arbeit, Volker Breustedt, die Beauftragte für Chancengleichheit der Arbeitsagentur, Marion Guder, der Regionale Leiter der Familienkasse Hessen, Uwe Wellauer, und der Führungsberater der Familienkasse Hessen, Najim Boussouf, zum Gespräch.

Das Fazit ihres Austauschs: "Die Erfahrung zeigt, dass die individuelle Beratung nötig ist und wir näher an die Menschen heranrücken wollen: Die Menschen sollen ohne irgendwelche Vorbehalte zum Gespräch zu uns kommen, es ist für jede:n immer ergebnisoffen und unverbindlich. Um Informationslücken zu füllen, werden neue Wege eingeschlagen, das ist uns wichtig!"

Unter dem Motto "Wir. Für Sie. Vor Ort." kann man seine Anliegen nun auch außerhalb der Behörden klären, und zwar in den Marburger Beratungs- und Begegnungszentren.

Beratungstermine gibt es jeweils am ersten Montag im Monat: von 10 bis 12 Uhr im Beratungszentrum BiP (Am Grün 16), von 12 bis 14 Uhr im Beratungs- und Begegnungszentrum am Richtsberg (Sudetenstraße 24).

Interessierte melden sich an unter Telefon 06421-2011670 oder via E-Mail an elke.siebler @marburg-stadt.de.