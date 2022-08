Aufregung an Marburger Bahnhof: Vierjähriger verlässt Zug

Am Hauptbahnhof Marburg ist ein Vierjähriger unbemerkt aus einem Zug ausgestiegen, der anschließend weiterfuhr. Foto: Thorsten Richter

MARBURG/GIESSEN - Viel Aufregung hat es am Mittwochnachmittag gegen 16.25 Uhr am Marburger Bahnhof gegeben. Dort stand plötzlich ein Vierjähriger mutterseelenallein auf dem Bahnsteig.

Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizeiinspektion Kassel war ein 37-jähriger Familienvater aus Darmstadt mit seinem kleinen Sohn mit dem Zug nach Frankfurt unterwegs. Beim Halt im Bahnhof Marburg stieg der Vierjährige unbemerkt aus dem Zug. Kurz darauf schlossen die Türen und der Zug fuhr ab.

Vater drin, Kind draußen und der Zug rollte: Eine Zugbegleiterin wurde kurz darauf auf das Kind am Bahnsteig aufmerksam und nahm es in ihre Obhut. Anschließend wurde umgehend das Bundespolizeirevier Gießen verständigt. Die Zugbegleiterin nahm den Jungen dann bis nach Gießen mit, wo er später der Bundespolizei übergeben wurde. Während der Fahrt kümmerte sich das Personal um den Jungen. Er durfte sich unter anderem den Führerstand des Zuges anschauen.

Vater wendet sich an Zugpersonal

Der Vater wandte sich nach einer Lautsprecherdurchsage im Zug an das Personal, das ihm mitteilte, dass der Junge in die Obhut der Bundespolizei in Gießen übergeben worden sei. Gegen 17.30 Uhr kam der Vater beim Bundespolizeirevier Gießen. Dort gab es ein Happy End: Vater und Sohn waren wieder vereint.