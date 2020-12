Aufzüge und Parkhaus früher geschlossen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Die Stadtwerke Marburg teilen mit, dass das ursprünglich geplante, ab Beginn der Weihnachtsferien vorgesehene Fahrplanangebot trotz des Lockdowns beibehalten wird. Ab Montag, 21. Dezember, gilt der reguläre Ferienfahrplan ohne Einschränkungen.

An Heiligabend, an Silvester und am Neujahrstag wird der Marburger Stadtbusverkehr nach einem Sonderfahrplan gefahren. Die Linien sind wie an Samstagen unterwegs, jedoch mit geänderten Betriebszeiten. An Heiligabend fahren alle Buslinien bis gegen 16 Uhr und an Silvester bis etwa 21 Uhr. Am Neujahrstag fahren alle Busse nach Sonntagsfahrplan.

AST-Fahrten werden an Heiligabend nicht durchgeführt und am Silvesterabend ist die letzte Abfahrt um 21.10 Uhr aus den Stadtteilen und um 21.40 Uhr aus der Kernstadt.

Das Parkhaus Oberstadt wird ab Sonntag, 27. Dezember, abends bereits um 23.15 Uhr geschlossen. Die Oberstadtaufzüge sowie die Aufzüge im Parkhaus Oberstadt stellen ihren Betrieb ebenfalls ab 23.15 Uhr ein.