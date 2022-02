Ausgesetzte Hundebabys erholen sich im Marburger Tierheim

Das Marburger Tierheim befindet sich in seiner jetzigen baulichen Form seit 1996 in der Bahnstraße 7 im Stadtteil Cappel und wird nicht vom Tierschutzverein, sondern vom 1988 gegründeten Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf e.V. getragen. Mitglieder des Vereins sind alle Kommunen des Landkreises und der Landkreis Marburg-Biedenkopf. Finanziert wird die Einrichtung zu rund 50 Prozent von den Mitgliedsbeiträgen, den Rest muss über Spenden und die Einnahmen von Tiervermittlungen aufgebracht werden. Als Leitbild gibt das Tierheim auf seiner Webseite an: "Unsere Tiere wurden aus den verschiedensten Gründen abgegeben oder sind sogar ausgesetzt worden. Nach diesen teilweise leidvollen Erfahrungen ist es uns nun wichtig, ein liebevolles neues Zuhause für sie zu finden." Derzeit sind 16 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit sowie als Aushilfen dort beschäftigt, die sich um 24 Hunde, rund 60 Katzen und etwa 20 Kleintiere, zumeist Nager, kümmern. (red/lew)