"Außergewöhnliches geleistet": Marburg feiert Oscar-Gewinner

Für "Aus der Mitte entspringt ein Fluss" gab es den Oscar für die beste Kamera. Jetzt wird der Franzose Philippe Rousselot mit dem Marburger Kamerapreis ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Foto: David Bundy-Montgomery

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Bereits zum 20. Mal vergeben die Stadt Marburg und die Philipps-Universität Marburg den mit 5000 Euro dotierten Marburger Kamerapreis. Philippe Rousselot nimmt am Samstag, 30. Oktober, im Cineplex den Preis entgegen, dessen Verleihung coronabedingt erst jetzt gefeiert werden kann.

"Seine persönliche Art, mit dem Licht zu arbeiten, machte international Schule und ihn zu einem der einflussreichsten Kameraleute der vergangenen Jahrzehnte", heißt es unter anderem in der Jury-Begründung. "Es gibt keinen anderen Kameramann, dessen Karriere sich in der Reichweite mit der von Philippe Rousselot vergleichen lässt. Diese spannt sich von der genauen Beobachtung der französischen Alltagswelt in der Nouvelle Vague über das cinéma du look und anspruchsvolle Hollywood-Produktionen bis hin zum zeitgenössischen Special-Effects-Kino. Umso bemerkenswerter ist, dass Rousselot in allen diesen Bereichen Außergewöhnliches geleistet hat."

Der 1945 im ostfranzösischen Briey geborene Philippe Rousselot zählt seit den 1970er-Jahren zu den wichtigen Bildgestaltern der Post-Nouvelle-Vague-Generation. Seinen internationalen Durchbruch feierte er mit dem Film "Diva" (Frankreich 1981, Regie: Jean-Jacques Beineix).

Fotos Für "Aus der Mitte entspringt ein Fluss" gab es den Oscar für die beste Kamera. Jetzt wird der Franzose Philippe Rousselot mit dem Marburger Kamerapreis ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Foto: David Bundy-Montgomery Mit Regisseur Tim Burton dreht Philippe Rousselot 2001 "Planet der Affen". Foto: 20th-Century-FOX/Sam-Y.-Emerson 2

Es folgten internationale Produktionen wie "Der Smaragdwald" (Großbritannien 1985, Regie: John Bormann) oder "Gefährliche Liebschaften" (Großbritannien, USA 1988, Regie: Stephen Frears). Für die ikonischen Aufnahmen des Fliegenfischens in Robert Redfords "Aus der Mitte entspringt ein Fluss" wurde er 1993 in der Kategorie "Beste Kamera" mit dem Oscar geehrt. Seine Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Neil Jordan ("Interview mit einem Vampir", 1994) Tim Burton ("Planet der Affen", 2001), und "Charlie und die Schokoladenfabrik", 2005), Guy Ritchie ("Sherlock Holmes", 2009) und David Yates ("Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind", 2016, und "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", 2018) bereicherten den amerikanischen Film.

"Alles, was in den vergangenen 30 bis 40 Jahren Rang und Namen hatte, stand schon vor seiner Kamera."

Professor Malte Hagener, Leiter des Marburger Kamerapreises

"Alles, was in den vergangenen 30 bis 40 Jahren Rang und Namen hatte, stand schon vor seiner Kamera", sagt Professor Malte Hagener, der die Leitung des Marburger Kamerapreises innehat. Neben dem Oscar, für den er zwei weitere Nominierungen bekam, erhielt Rousselot weitere renommierte Preise.

Lesen Sie auch: Theater in Weilburg: Der Funke springt beim Küssen über

Vom 28. bis 30. Oktober finden die Bild-Kunst Kameragespräche im Filmkunsttheater Capitol, Biegenstraße 8, statt. Den Marburger Kamerapreis nimmt Philippe Rousselot am Samstag, 30. Oktober, um 20 Uhr, im Cineplex, Biegenstraße 1a, entgegen. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung per E-Mail an kultur@marburg-stadt.de wird gebeten. Zudem trägt sich Philipp Rousselot in das Goldene Buch der Stadt ein.