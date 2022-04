Ausstellungen, Workshops, Führungen

Auch im zweiten Quartal gibt es eine Reihe von Sonderausstellungen und Veranstaltungen im Marburger Kunstmuseum in der Biegenstraße. Foto: Karin Šmid

MARBURG - Das Kunstmuseum Marburg in der Biegenstraße lockt aktuell und in den nächsten Monaten mit einem ausgewählten Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm.

Am 28. April ist Florian Peters-Messer zu Gast im Kunstmuseum und spricht über seine Sammlung und seinen Blick auf die Kunst.

Im Mai gibt es

wieder ein Brunnenfest

Zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen werden am Samstag, 7. Mai, ein Mosaikworkshop und eine Architekturführung mit taktilen Medien angeboten.

Am 18. Mai wird der Workshop "Accept-Allow-Agree" zum Thema Geschlecht, Gender und Identität angeboten. Der Kunsthistoriker Ron Manheim wirft am Donnerstag, 9. Juni, in einer Lesung mit Gespräch einen kritischen Blick auf Joseph Beuys.

Mit zwei Feiern, einem "Brunnenfest" am Internationalen Museumstag, 15. Mai, und der "Nacht der Kunst" am 24. Juni, ist für Impulse gesorgt. Von April bis Juni findet jeden Mittwoch eine Kunstpause statt, bei der Interessierte vor ausgewählten Kunstwerken ins Gespräch kommen. Wieder im Programm ist auch der Sonntagsspaziergang am 10. April und 29. Mai, der einen Einblick in die Welt der Kunst ermöglicht. An zwei Sonntagen findet die "Werk-StattZeit" statt, ein betreutes Programm für alle kleinen Besucher ab sieben Jahre. In der studentischen Initiative "KreativeFreiräume" treffen sich regelmäßig kreative Köpfe, malen, betrachten Kunst und tauschen Ideen aus. Bis zum 24. April sind die "Zeitspuren" von Günther Blau im Museum sichtbar. Die Gemälde zeigen Stadt- und Industrielandschaften, Stillleben, Familienbildnisse und Selbstporträts.

Seit Ende März ist die Ausstellung "Why Can't We Live Together - Sammlung Peters-Messer in Marburg" zu sehen. Sie stellt Fragen zu Flucht, Widerstand und Protest, dem Verhältnis von Individuum und Staat. Im Sommer zeigt Klaus Lomnitzer in "überuntermaulwurfshügeln" polyschichtige Malerei und Zeichnung. Werke von Anja Köhne und Sinja Kemper sind ab 30. Juni zu sehen im Rahmen der Ausstellungsreihe "Penny Stocks".

Weitere Infos gibt es unter www.uni-marburg.de.