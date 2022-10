Auszeichnungen für Marburger Kinos

Birgit Peulings (l.) nimmt die Preise von Kulturstaatsministerin Claudia Roth entgegen. Foto: Cineplex Marburg

MARBURG - Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat die Kinoprogramm- und Verleiherpreise verliehen. 209 Kinos und drei Filmverleiher konnten sich über eine Auszeichnung freuen, darunter auch zwei Marburger Kinos.

Das Cineplex Marburg wurde für sein herausragendes Kinder- und Jugendfilmprogramm, die Marburger Filmkunsttheater im Capitol für ihr Jahresfilmprogramm und für ihr Engagement im Dokumentarfilmbereich geehrt. Das Bundeskulturministerium zeichnet Kinos in ganz Deutschland aus. Das Cineplex Marburg erhält seine Auszeichnung in der Kategorie Kinder- und Jugendfilmprogramm bereits im 17. Jahr in Folge. In dieser Kategorie wurden 44 Kinos mit unterschiedlicher Dotierung ausgezeichnet. Das Kinder- und Jugendprogramm des Cineplex Marburg gehört zu den sechs besten in Deutschland.

Das Capitol-Filmkunsttheater erhielt eine Auszeichnung für sein besonders gutes Jahresfilm- und Dokumentarfilmprogramm. In der prämierten Sonderkategorie Dokumentarfilm wurden 65 Kinos in Deutschland ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen, da keineswegs nur das Vorführen bestimmter Filme belohnt wird. Wir sehen vielmehr eine besondere Anerkennung für das gesamte Engagement rund um die Kinder- und Jugendfilme, Aktionen zu Filmstarts, Lesungen und Gastbesuche sowie die Angebote des Cineplex Kinderkinoclubs", betont die für diesen Bereich engagierte Medienwissenschaftlerin Birgit Peulings. Seit 2014 ist das Cineplex auch einer von zehn Standorten in Deutschland, die eine FBW-Jugendfilmjury betreuen. Jährlich findet zudem das Kinder- und Jugendfilmfestival "Final Cut" statt.