Auto Club Europa: "Wir müssen weg von Takten und Fahrplänen"

Die Linie 383 verbindet mit großen Bussen Teile des Hinterlands mit der Stadt Marburg. Für Stefan Heimlich liegt die Zukunft aber in kleineren Fahrzeugen. Foto: Heiko Krause
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