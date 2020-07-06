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Montag, 06.07.2020 - 20:00
3 min

Auto Club Europa: "Wir müssen weg von Takten und Fahrplänen"

Die Verkehrswende trotz Corona weiter voranzubringen, das fordert der Auto Club Europa (ACE). Auch das Hinterland kann durch neue Mobilitätskonzepte profitieren, ist sich Stefan Heimlich, Vorsitzender von Deutschlands zweitgrößtem Automobilclub sicher.

Von Heiko Krause
Die Linie 383 verbindet mit großen Bussen Teile des Hinterlands mit der Stadt Marburg. Für Stefan Heimlich liegt die Zukunft aber in kleineren Fahrzeugen. Foto: Heiko Krause

Die Linie 383 verbindet mit großen Bussen Teile des Hinterlands mit der Stadt Marburg. Für Stefan Heimlich liegt die Zukunft aber in kleineren Fahrzeugen. Foto: Heiko Krause

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Stadt und Kreis Marburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf
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