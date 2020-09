Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lkw auf B 62

Symbolbild. Archivfoto: Benjamin Nolte/Fotolia

LAHNTAL-GÖTTINGEN - Eine 66-jährige Frau aus Kirchhain ist laut Polizei am Dienstag gegen 17.10 Uhr auf der B 62 mit ihrem Audi von Göttingen in Richtung Cölbe unterwegs gewesen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem Lkw zusammen, der von einem 55-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen gesteuert wurde.

Die Kirchhainerin wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie in der Nacht zu Mittwoch in der Klinik in Marburg ihren schweren Verletzungen erlag. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs- und Rettungsdienste sowie der Polizei waren nach dem Unfall vor Ort. Die Bundesstraße war zwei Stunden lang voll gesperrt; auch ein Sachverständiger wurde angefordert, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 23.500 Euro.