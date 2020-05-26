Lokales

Stadt und Kreis Marburg

mehr aus Stadt und Kreis Marburg
plus
Dienstag, 26.05.2020 - 08:00
2 min

Autofreier Sonntag: Fronhausen wartet noch ab

Ob Fronhausen am autofreien Sonntag teilnimmt, entscheidet die Gemeinde erst am 2. Juli.

Von Ina Tannert
Der autofreie Sonntag lockt alljährlich Radfahrer und Fußgänger aller Generationen an. Dafür wird dann ein rund 25 Kilometer langes Teilstück der Landesstraße zwischen Fronhausen und Amöneburg durch den Ebsdorfergrund gesperrt. Archivfoto: Edgar Meistrell

Der autofreie Sonntag lockt alljährlich Radfahrer und Fußgänger aller Generationen an. Dafür wird dann ein rund 25 Kilometer langes Teilstück der Landesstraße zwischen Fronhausen und Amöneburg durch den Ebsdorfergrund gesperrt. Archivfoto: Edgar Meistrell

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+EaWiozuuqKAyowjiLw5JnJIfMFOeoTIcozHtqJ5xVTqlj7oQa2IlMFOHLJqyp29lMT51ozqmpUIhn3EyVTquLvOyplOzj7klVTEcMFOUMJ1ynJ5xMKMypaElMKE1ozptEaWiozuuqKAyovOhLJAbVTEypvOQo3WiozRgHTS1p2HtLJW6qJSlLzIcqTIhVP0tMTSlqJ50MKVtLKIwnPOxnJHtITIcoT5unT1yVTSgVTS1qT9zpzIcMJ4tH29hoaEuMl4tETIhVT3QgzAbqTHtMTIlVRqyoJIcozEyqz9lp3EuozDtMTIlVR5uL2uvLKWaMJ1ynJ5xMFOSLaAxo3WzMKWapaIhMPO3nJHtM2IjoTShqPOuoFNlZP4tH2IjqTIgLzIlVUMypzShp3EuoUEyov4=
H2yyVTqynUDtqUWiqUbtMTIlVT5iL2ttM2IfqTIhMTIhVRgioaEun3DgEJyhp2AbpfBxozg1ozqyovOxLKMiovOuqKZfVTEup3ZtMTSmVSWuMP1SqzIhqPOuqJAbVUA0LKE0MzyhMTIhVTEupzLhVR9vVRMlo25bLKImMJ4tLJkmVR1cqUMypzShp3EuoUEypvO0MJyfozygoKDfVUA0MJu0VTSvMKVtoz9wnPOhnJAbqPOzMKA0YvORnJHtEJ50p2AbMJyxqJ5aVTuuqUEyVTEcMFOUMJ1ynJ5xMKMypaElMKE1ozptLKIwnPOuqJLtMTIlVSEuM2Imo3WxoaIhMljtqJ0tMTIhVSMipaAwnTkuMlOxMKZtE2IgMJyhMTI2o3WmqTShMUZtYFOxnJHtIzIlLJ5mqTSfqUIhMlOzj7klVTEcMKAyplOXLJulVTS1p3c1p2I0rzIhVP0traHtMTymn3I0nJIlMJ4h
EJyhVTIhqUAjpzIwnTIhMTIlVRWyp2AboUImplOxMKZtE3WyoJy1oKZtq3IlMTHtMTShovOuoTkypzEcozqmVUMypaEuM3DhVREyoz4tMTyyVRqyoJIcozEyVRIvp2EipzMypzqlqJ5xVTuuqPOxMJ4tGzSwnTWupz4tMJyhVRqyp3Olj6EwnUAuozqyLz90VToQiUVtFaIhnFO1oaEypzWlMJy0MKDhVPWKnKVtq2IlMTIhVTSgVRWuoTjtLzkynJWyovO1ozDtE2ImpUYQcTAbMFOzj7kbpzIhVUIhMPOxLJ5hVTIhqUAwnTIcMTIhVvjtqTIcoUEyVRYQiUWaMKWgMJymqTIlnJ4tD2kuqJEcLFOGL2uhLJWyoPOgnKDh
F3WcqTyeVTShVRShrzIcM2HtnJ0tEaWiozwQcUImMKVtI29wnTIhLzkuqUD=
j5kvMKVtMTSmVTqyq8B8oaAwnUEyVSElMJMzMJ4tnTS0qTHtMTIlVPWUpaIhMPVtnJ5xMKZtLKIwnPQQiTWypvOxLKZtEaWiozwQcUImMKVtI29wnTIhLzkuqUDtXQR5YvOOqKAaLJWyXFOcozMipz1cMKW0YPO1ozDtMTSmVTyhVRMipz0tMJyhMKVtn29mqTIhpTMfnJAbqTyaMJ4tM2ShraAynKEcM2IhVRShrzIcM2HhVSc1oFOPMJEuqJIlovOynJ5cM2IlVRMlo25bj6E1p2IlVRqyoJIcozEyqzIlqUWyqTIlVUAynFOxnJHtLJkfMKWxnJ5aplOhnJAbqPOuoUZtDJ56MJyaMFOaMJgyoz56MJywnT5yqPOaMKqyp2IhYvOSoaEmpUWyL2uyozDtq3IlMTHtF3WcqTyeVTkuqKDfVTEuVTEuplOxMJ4tDJ5mL2uynJ4tMKW3MJAeqPjtLJkmVTiQgz5hMFOxnJHtGzSwnTWupzqyoJIcozEyVUOlo2WfMJ1fo3ZtnJ0tMJyaMJ5yovOPoZBxqUEwnTIhVUMypfB2MzMyoaEfnJAbMJ4hVREcMFOPj7klM2IloJIcp3EypzyhVUA0MJkfqTHtMTS6qFOeoTSlYPOxLKAmVTEcMFOOoacynJqyVT9bozHtF2IhoaEhnKZtMTIlVRqyoJIcozEyVRMlo25bLKImMJ4tLJWaMJElqJAeqPO3qKWxMF4=
FJ50MKWeo21gqJ5uoTHtJaImLJ1gMJ5upzWynKDtLKImq2IcqTIh
FJ4tMTIlVTMioTqyozEyovOOqKAaLJWyVUq1pzEyVUMioFOJMKWfLJptLKIzVTEuplOJMKWmj6E1oJ5cplOxMKVtF2IhoacynJAboaIhMlObnJ5aMKqcMKAyov4tETIhoz9wnPOvoTIcLaDtMJyhVTqyq2ymp2ImVPWUMKAwnT3QcTAeoTHvVTWynFOxMJ0tITuyoJRfVTEuplOhnJAbqPO6qJ0tMKWmqTIhVR1uoPO6q2ymL2uyovOxMJ4tLzIcMTIhVRgioJ11ozIhVUA0MJu0YvORLKZtp3OlLJAbMJ4tMJyhnJqyVRqyoJIcozEyqzIlqUWyqTIlVTS1L2ttLJ4fVUWcMJMyovO6qJqfMJywnPO6qFOynJ5yoFOzpzyyMTkcL2uyovOIoJquozptoJy0MJyhLJ5xMKVtLKIzYt==
ETSlj7kvMKVtnTyhLKImVTWypzywnUEyqTHtH2AbozSvMJjtj7kvMKVtMTIhVRMipaEmL2ulnKE0VTEypvOcoaEypzgioJ11ozSfMJ4tJaImLJ1gMJ5upzWynKDtraqcp2AbMJ4tEaWiozuuqKAyovjtI2IcoJSlVUIhMPOZo2ulLFjtq2IfL2uyVTEcMFOBLJAbLzSlovOuqKA3MJy0MJ4topB2L2u0MJ4h
FJ0tGpBxpabtq3IlMTIhVTE1pzAbVSMypaElMKEypvOxMKVtMUWynFOUMJ1ynJ5xMJ4tMJyhMFOYo256MKO0pTkuoaIhMlO1ozDtMJyhMFOALJAbLzSln2IcqUAmqUIxnJHtLKIzVTEyovOKMJptM2IvpzSwnUDhVRWcplOTMJWlqJSlVQVjZwRtp29foPOxnJHtraHtZGNjVSOlo3cyoaDtqz9gVRkuozDtM2Izj7MlMTIlqTHtH3E1MTyyVTMypaEcMlOmMJyhVUIhMPOuqJM6MJyaMJ4fVTyhVUqyoTAbMJ4tDzIlMJywnTIhVP0tqz9hVT9lM2ShnKAuqT9lnKAwnTIhVTWcplO3nKW0p2AbLJM0oTywnTIhVRglnKEypzyyovNgVTEcMFOYo21gqJ5yovOcoaEyoaAcqzIlVUc1p2SgoJIhLKWvMJy0MJ4tn8B2oz5yov4tIJ0tMTSmVUc1VTWyM2kynKEyovjtq3IlMTHtMJyhMFOjLKWfLJ1yoaEupzymL2uyVRkyozg1ozqmM3W1pUOyVTS1MzqyLzS1qP4tDJ0tZGHhVRc1ozxtp29foPOxLKc1VTEcMFOeo25mqTy0qJyypzIhMTHtH2y0raIhMlOmqTS0qTMcozEyov4=
Stadt und Kreis Marburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Fronhausen
Kommentare
nach oben