Donnerstag,
06.08.2020 - 05:25
2 min
Autofreier Sonntag: Genehmigung steht aus
Die Gemeinde Ebsdorfergrund plant das alljährliche Rad-Event am 20. September. Noch hat das Regierungspräsidium in Gießen kein grünes Licht gegeben. Fronhausen macht nicht mit.
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