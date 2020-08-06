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Donnerstag, 06.08.2020 - 05:25
2 min

Autofreier Sonntag: Genehmigung steht aus

Die Gemeinde Ebsdorfergrund plant das alljährliche Rad-Event am 20. September. Noch hat das Regierungspräsidium in Gießen kein grünes Licht gegeben. Fronhausen macht nicht mit.

Von Ina Tannert
Tausende Menschen kommen alljährlich am autofreien Sonntag in den Ebsdorfergrund. Archivfoto: Edgar Meistrell

Tausende Menschen kommen alljährlich am autofreien Sonntag in den Ebsdorfergrund. Archivfoto: Edgar Meistrell

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Stadt und Kreis Marburg Region Ticker Ort Hessen Marburg-biedenkopf Ebsdorfergrund
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