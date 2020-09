Autor liest im Garten des Ubbelohde-Hauses

Autor und Maler Marcus Braun lebt und arbeitet drei Monate lang im Otto-Ubbelohde-Haus. Foto: Rebecca Edel

Lahntal-Goßfelden (red). Autor Marcus Braun liest am Samstag, 19. September, um 16 Uhr im Garten des Ubbelohde Hauses (Otto-Ubbelohde-Weg 30) ausgewählte Texte aus seinen Büchern. Schriftsteller Thomas Hettche moderiert die literarische Soirée und stellt dem Publikum Markus Braun und sein Werk vor. Beim anschließenden Empfang besteht die Möglichkeit, mit dem Autor ins Gespräch zu kommen. Musikalisch wird der Nachmittag vom "CB Jazz Trio" begleitet, auch steht ein Spaziergang durch die Ubbelohde Gärten mit Karl Heinz Görmar auf dem Programm.

Der Eintritt ist frei. Aufgrund von Covid 19 und begrenzten Plätzen wird um schriftliche Anmeldung gebeten unter zweiraben@literaturinober

hessen.de.

Marcus Braun zieht am 15. September für drei Monate in die Autorenresidenz im Ubbelohde Haus in Goßfelden ein. Damit lebt und arbeitet nach Marion Poschmann und Christoph Peters der dritte Stipendiat des Vereins "Zwei Raben: Literatur in Oberhessen" in der Atelierwohnung mit Blick ins Lahntal.

1971 an der Mosel geboren ist Braun zunächst mit Theaterstücken, dann aber vor allem mit Romanen bekannt geworden, unter anderem Delhi (1999), Nadiana (2000) und jüngst Der letzte Buddha (2017). Seit 2015 arbeitet er auch als Maler.

Die Jury des Autorenstipendiums ist vom "halsbrecherisch virtuosen Erzählen" beeindruckt. Sein erzählerisches Talent beeindruckte ebenso die Jury des Wolfgang-Koeppen-Preises der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, mit dem er 2020 ausgezeichnet wurde.

Mit Unterstützung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, der Gemeinde Lahntal und des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vergibt der Verein jährlich zwei Aufenthaltsstipendien für Schriftsteller im ehemaligen Atelier- und Wohnhaus des Malers Otto Ubbelohdes.