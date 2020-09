Autor Marcus Braun und Buchpreis-Kandidat Thomas Hettche lesen im Ubbelohde-Haus

Die Autoren Marcus Braun und Thomas Hettche lasen im Garten des Otto-Ubbelohde-Hauses. Foto: Literaturverein Zwei Raben

Lahntal-Goßfelden (red). "Auf der Berlinale wird für die Stars der rote Teppich ausgerollt, bei uns in Goßfelden sitzen sie am roten Tischtuch", begrüßte die Vorsitzende des Literaturvereins "Zwei Raben: Literatur in Oberhessen" Dr. Erika Schellenberger-Diederich gemeinsam mit Ludwig Rinn die Autoren Marcus Braun und Thomas Hettche.

Rund 90 Gäste waren der Einladung zum literarischen Empfang im Bienengarten des Ubbelohde-Hauses gefolgt. Braun, dritter Stipendiat des Literaturvereins, las aus seinen Büchern "Der letzte Buddha" und aus einem frühen Werk "Die Hochzeitsvorbereitungen".

Mit ruhiger Stimme trug Braun seine Texte vor. Schnell wurde den Zuhörenden klar, was Schellenberger bei ihrer Einführung meinte, als sie sagte, dass Braun Geräusche und Klänge in Worte zu fassen vermag und somit den Klang der Natur einfängt. Man müsse nur hinhören. Besser konnte da das Rauschen der Pappeln im Wind und auch das Muhen der Kühe nicht passen, die die Lesung untermalten.

Im Anschluss entspann sich zwischen Braun und Hettche ein kurzweiliges Gespräch unter Kollegen. Die Frage nach der Arbeitsweise werde Autoren häufig gestellt. Er habe keine spezielle Herangehensweise, betonte Braun. Manchmal schreibe er vom Ende her und manchmal entwickle sich eine Figur oder ein Kapitel ganz anders als zu Beginn gedacht.

Warum denn zwischen seinen Büchern immer so viele Jahre vergehen würden, wollte Hettche wissen. Lachend gab Braun zu, schneller schreiben zu wollen, aber es käme ihm immer etwas dazwischen, wie zum Beispiel seine Musik, Indierock. Das gemeinsame Musizieren stehe im Kontrast zum Schreiben, das eher alleine und in der Einsamkeit funktioniere.

Vor fünf Jahren hat Braun wieder angefangen zu malen. Gorillas sind sein immer wiederkehrendes Thema - wie überhaupt die Natur ein wichtiger Aspekt seiner Arbeit ist. Er sei begeistert bei seiner Ankunft gewesen von der schönen Umgebung sah und dachte, nicht mehr nach Berlin zurück zu wollen. Er freue sich darauf, hier die nächsten drei Monate zu arbeiten und sich auch mit der Malerei Ubbelohdes zu beschäftigen.

Zum Schluss las Hettche eine kurze Passage aus seinem Roman "Herzfaden", der für den deutschen Buchpreis nominiert ist. Es geht um die Geschichte der Augsburger Puppenkiste und sie wird zu einer Erzählung über das Fortwirken nationalsozialistischer Vergangenheit.

Marcus Braun zog am 15. September für drei Monate in die Autorenresidenz im Ubbelohde-Haus in Goßfelden ein. Damit lebt und arbeitet nach Marion Poschmann und Christoph Peters der dritte Stipendiat des Vereins "Zwei Raben: Literatur in Oberhessen" in der Atelierwohnung mit Blick ins Lahntal.

1971 an der Mosel geboren, ist Braun zunächst mit Theaterstücken, dann aber vor allem mit Romanen bekannt geworden, unter anderem Delhi (1999), Nadiana (2000) und jüngst Der letzte Buddha (2017). Seit 2015 arbeitet er auch als Maler.

Mit Unterstützung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, der Gemeinde Lahntal und des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vergibt der Verein jährlich zwei Aufenthaltsstipendien für Schriftsteller im ehemaligen Atelier- und Wohnhaus des Malers Otto Ubbelohdes in Goßfelden bei Marburg.