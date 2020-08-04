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Dienstag, 04.08.2020 - 06:00
4 min

Autorin Christina Bacher setzt ein Denkmal für ein Mordopfer

Der Kriminalroman "Hinkels Mord" spielt auf zwei Zeitebenen. Marburger Geschichte wird lebendig. Es geht um die letzte Hinrichtung auf dem Rabenstein im Jahr 1864.

Heike Döhn: Redakteurin Wetzlar
Von Heike Döhn
Redakteurin Wetzlar
Der Rabenstein hoch über Marburg ist auch heute noch ein düsterer Ort. Hier ist 1864 der Mörder Ludwig Hilberg hingerichtet worden. Christina Bacher hat darüber einen Kriminalroman geschrieben. Fotos: Christina Bacher/Sandy Craus

Der Rabenstein hoch über Marburg ist auch heute noch ein düsterer Ort. Hier ist 1864 der Mörder Ludwig Hilberg hingerichtet worden. Christina Bacher hat darüber einen Kriminalroman geschrieben. Fotos: Christina Bacher/Sandy Craus

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