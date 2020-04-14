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Dienstag, 14.04.2020 - 18:00
2 min

Bad Endbach will 8000 Bäume pflanzen

Die Gemeinde Bad Endbach plant, fast 8000 Setzlinge auf Kahlflächen zu pflanzen. Dabei sollen die Mitarbeiter der Therme eine zentrale Rolle übernehmen ...

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Der Wald zwischen Schlierbach und Bottenhorn hat besonders schwer unter Trockenheit und Borkenkäfern gelitten. Hier sollen neue bald neue Bäume gepflanzt werden. 6500 Douglasien und 1250 Roterlen sind bereits bestellt. Foto: Regina Tauer

Der Wald zwischen Schlierbach und Bottenhorn hat besonders schwer unter Trockenheit und Borkenkäfern gelitten. Hier sollen neue bald neue Bäume gepflanzt werden. 6500 Douglasien und 1250 Roterlen sind bereits bestellt. Foto: Regina Tauer

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Stadt und Kreis Marburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Bad-endbach
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