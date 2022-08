Barden, Met und Armbrustschießen

Bunte Stände mit Handwerkskunst und mittelalterlichen Speisen und Getränken warten auf dem Mittelaltermarkt. Foto: Jan Heesch

MARBURG - Der Marburger Mittelaltermarkt kehrt am Samstag, 3. September, und Sonntag, 4. September, zurück in den Schlosspark. Der Markt setzt auf einen Mix aus Verkaufs- und Verzehrständen, Familienprogramm sowie Show-Elementen. Fünf historische Lager geben Besuchern einen Einblick, wie im Mittelalter gelebt wurde.

Über 40 Stände bieten ihre ausschließlich mittelalterlich geprägten Waren an. Das Spektrum reicht von Pflanzenseifen über Leuchten und Deko aus Holz, Gewandungen und Rüstungen bis zu Schreibsets, bestehend aus Lederbüchern, Tinte und Federn.

Besucher können Handwerkern und Kunsthandwerkern über die Schulter schauen: So stellt ein Schmied Eisenwaren her und ein Brandmaler verziert Holz und Horn. Dragals Geometer stellt eine der bekanntesten mittelalterlichen Erdkarten vor und gibt einen Einblick in das damals vorherrschende Weltbild.

Eine große Feuershow beginnt am Samstagabend gegen 21 Uhr. Wegen der aktuellen Trockenheit und Waldbrandgefahr findet diese erstmals in einem neuen Design mit LED-Technik statt.

Die "PapperlaBarden" sorgen mit Texten über hart arbeitende Barbaren, die Hintern der Hobbits oder Lobpreisungen des Schankwirts für Stimmung. Juan José Fornés, Leadsänger der Metal-Celtic-Folk-Band "Triddana", spielt sein Solo-Akustikprogramm. Kinder können sich beim Armbrustschießen austoben, kreativ werden beim Filzen oder in der Spinnstube, die Tricks eines Zauberers erleben oder Runden auf dem historischen Karussell drehen. Bei der Trollschmiede von Anna Schiener tauchen die Kleinen ein in fantastische Geschichten. Spannend wird es auch mit dem Geschichtenerzähler Tandaniel Roling.

Es warten deftige und süße Speisen wie Grillgerichte, Baumstriezel, Crepes oder Knoblauchbrot sowie Getränke wie Met, Wein oder Bier.

Geöffnet ist der Markt am Samstag, 2. September, von 10 bis 22 Uhr, am Sonntag, 4. September, von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt beträgt für Tagesbesucher 10 Euro, gewandet sowie für Schüler und Studierende 8 Euro. Das Familienticket ist für 25 Euro erhältlich. Kinder bis 10 Jahre erhalten freien Eintritt, Elf- bis 17-Jährige zahlen 5 Euro.